Cette nouvelle série romantique à voir en un week-end promet de passionner les abonnés de Netflix

Netflix met en ligne une nouvelle comédie romantique qui possède tous les atouts pour devenir la nouvelle obsession des abonnés.

En manque d'une nouvelle comédie romantique pour démarrer l'été en douceur ? Netflix a pensé à vous. La plateforme de streaming dévoile cette semaine une nouvelle série qui va faire fondre ses abonnés. Sur le papier en tout cas, ce nouveau programme qui se binge-watche très rapidement possède les atouts pour devenir la nouvelle obsession du public... Surtout si vous êtes déjà fans d'Emily in Paris !

Comme sa grande sœur, Too Much joue sur les différences culturelles de deux pays, le tout saupoudré de romance et d'héroïnes en pleine découverte d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas en France que se joue l'intrigue, mais en Angleterre ! L'intrigue suite une New-Yorkaise trentenaire, accro au travail, qui vit une rupture douloureuse. Pour ne plus être hantée par les souvenirs de son ex, elle accepte un job à Londres pour vivre pleinement de son célibat. Mais sa rencontre avec un londonien problématique mais irrésistible va venir bouleverser tous ses projets.

© Ana Blumenkron/Netflix

Si ce synopsis ne vous a pas convaincu, sachez que Too Much est la dernière création de Lena Dunham. Si l'actrice, scénariste et productrice a fait l'objet de controverses par le passé, elle est aussi l'autrice de l'une des séries les plus marquantes des années 2010 : Girls. Cette dernière s'est révélée très en avance sur son époque sur de nombreux sujets, notamment le féminisme, la sexualité féminine ou les réflexions politiques sur le corps. Sa dernière création est donc particulièrement attendue de ses fans et des observateurs de la télévision.

Too Much est également servie par un casting de choix : le premier rôle est incarné par Megan Stalter (Hacks). Face à elle, on retrouve Will Sharpe (The White Lotus), Emily Ratajkowski, mais aussi une myriade d'acteurs ultra-connus qui font une apparition, annoncés par IMDB le temps d'un épisode : Rita Wilson (Nuits blanches à Seattle), Andrew Rannells (L'ombre d'Emily), Andrew Scott (Fleabag, Sherlock), Stephen Fry (V pour Vendetta, Gosford Park), Richard E. Grant (Saltburn), Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong), Jessica Alba (Les Quatre Fantastiques) et la française Adèle Exarchopoulos qu'on ne présente plus !

Cerise sur le gâteau, Too Much est composée de dix épisodes, idéale à regarder en un week-end si vous êtes en vacances, ou une semaine si vous n'avez pas le temps. Si tous les ingrédients du succès semblent réunis, encore faut-il attendre de découvrir si les abonnés se laisseront séduire, ou s'ils passeront à côté de la comédie romantique estivale mise en ligne le 10 juillet. Réponse dans quelques jours !