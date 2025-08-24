Sortie il y a 15 ans, c'est l'une des meilleures séries policières de tous les temps

Il y a 15 ans, cette série policière s'est imposée comme l'une des meilleures du genre, et reste appréciée du public.

Les séries policières sont particulièrement populaires. A raison : un crime à résoudre à chaque épisode, un coupable à découvrir, souvent un duo d'enquêteurs aux personnalités opposées, des rebondissements finaux... Il y a de quoi tenir en haleine les spectateurs sur plusieurs saisons ! Si l'on compte de nombreuses productions du genre, et que chacun a sa préférée, l'adaptation de l'un des meilleurs héros de roman de tous les temps a donné, pour nous, la meilleure série policière.

Il faut dire que Sherlock possède de nombreuses qualités : adaptation moderne des enquêtes du détective inventé par Sir Arthur Conan Doyle, la série a révélé certains des acteurs britanniques les plus prisés du moment (Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Andrew Scott...). Le parti pris de la série en cinq saisons est de se dérouler au XXIe siècle, ajoutant un twist bienvenu à des intrigues extrêmement connues du public. On peut ainsi découvrir une nouvelle version du Chien des Baskerville, Une étude en rose, ou La Chute du Reichenbach.

© Hartswood Films/REX/REX/SIPA (publiée le 01/07/2025)

Si les enquêtes sont extrêmement bien ficelées, l'intérêt de la série réside surtout dans ses personnages. L'alchimie entre Benedict Cumberbatch, dans la peau du détective brillant mais névrosé, et Martin Freeman, qui joue son acolyte Watson, fait partie des raisons qui ont rendu Sherlock addictive pour de nombreux fans. Stephen Moffat et Mark Gatiss, créateurs de la série qui avaient également travaillé sur Doctor Who, signent ainsi une adaptation à la fois respectueuse de l'esprit de Conan Doyle, et innovante.

Sherlock est diffusée de 2010 à 2017 et compte 14 épisodes d'1h30 chacun environ, la durée d'un film. Cela ne l'empêche pas de réaliser de bons scores d'audiences. Acclamée par la critique et le public (4,5/5 sur Allociné, 8,7/10 sur Metacritic) elle est couronnée de plusieurs prix.

La première saison, notamment, a remporté le BAFTA Award de la meilleure série dramatique, prestigieux prix récompensant les productions britanniques. Depuis sa diffusion il y a 15 ans, Sherlock reste considérée comme l'une des meilleures séries policières de tous les temps. En France, elle est actuellement visible sur les plateformes de streaming Max, M6+ et Netflix.