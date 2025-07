Netflix annule deux séries d'un coup, leurs fans vont être très déçus

Mauvaise nouvelle pour les abonnés de Netflix : la plateforme de streaming a décidé d'annuler deux séries sorties cette année.

Les fans de Netflix y sont malheureusement habitués : la plateforme de streaming n'hésite pas à annuler une série lorsque les audiences de celles-ci ne sont pas au rendez-vous. Dernièrement, ce sont ceux qui avaient aimés De parfaites demoiselles ou The Recruit qui en ont fait les frais. Mais selon les informations de Deadline, ce ne seraient pas les seuls.

Le média américain a annoncé mercredi 2 juillet que deux autres séries sorties au début de l'année 2025 avaient été mises prématurément à l'arrêt par Netflix. La faute à des critiques mitigées et des audiences peu suffisantes pour assurer le renouvellement. Il faut dire qu'on attendait de connaître le sort de ces deux programmes depuis leur mise en ligne, en mars et avril 2025, et Netflix a mis beaucoup de temps à trancher. Nous ne sommes donc pas surpris d'apprendre que The Pulse et The Residence n'auront pas de saison 2.

La newsletter Netflix & Chiffres, qui analyse les audiences de la plateforme de streaming, prédisait depuis plusieurs semaines déjà un avenir peu favorable pour ces deux séries. The Pulse est une série médicale somme toute assez classique malgré des thématiques lourdes, qui n'avait pas réussi à accélérer le rythme cardiaque des critiques et des abonnés au visionnage. Il faut dire qu'elle est sortie alors qu'une série rivale, The Pitt, recevait les louanges de la presse et des téléspectateurs sur la plateforme concurrente Max.

Production de Shondaland (La chronique des Bridgerton), The Residence est une série policière qui raconte l'enquête menée par une détective brillante mais particulière suite au meurtre d'un employé de maison de la Maison Blanche lors d'un dîner d'Etat. Elle avait reçu des avis plus favorables et était composée d'un casting de visages très familiers du public. Mais le timing n'était, encore une fois, pas favorable : The Residence est sortie quelques jours seulement après le raz-de-marée d'Adolescence, et est resté dans son ombre tout ce temps. Le coût de la série n'aurait également pas été un argument favorable pour lui assurer une suite.

Si cette sentence n'est pas une surprise, elle s'ajoute à la longue liste des programmes annulés par Netflix au terme de leur première saison. Car si le public n'est pas au rendez-vous dans les premières semaines suivant la mise en ligne d'une série, cela ne lui assure pas un avenir radieux sur la plateforme de streaming, qui n'hésite pas à sortir le couperet.

A l'inverse, Nouvelle vie à Ransom Canyon, Espion à l'ancienne et La meneuse, également sortis il y a quelques mois, auront droit à une saison 2 l'année prochaine. Si vous êtes fan d'un programme, gardez donc bien ce conseil en tête : binge-watchez la sortie de chaque nouvelle saison le plus rapidement possible après la date de sa mise en ligne.