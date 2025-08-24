En ce moment sur Netflix : ce sont les 3 séries à ne pas rater

Vous vous demandez quoi regarder en streaming en ce moment ? On vous a sélectionné trois séries Netflix qui sont actuellement dans le top 10 de la plateforme.

L'été est la période propice à la déconnexion totale. Pendant les vacances, nombreux sont ceux qui profitent de soirées entre amis ou de repos sur la plage au lieu de rester devant sa télévision. Si vous faites partie de ces chanceux qui ont pu tout couper et qui reprennent tranquillement une routine avant la fin des congés, vous avez probablement raté les dernières sorties streaming du moment !

C'est pourquoi on vous a sélectionné trois séries disponibles en ce moment, en se concentrant sur la plateforme de streaming Netflix. Outre la saison 2 de Mercredi au début du mois d'août qui a fait l'événement pour les fans (et les autres), on vous propose des programmes qui figurent actuellement dans le top 10 des séries les plus vues du moment en France et qui n'ont pas bénéficié d'une promotion aussi intense.

1. Une comédie française par le créateur de Family Business

Si vous avez aimé les comédies Family Business, Fiasco, Five ou encore Cash, vous devriez jeter un coup d'œil à la nouvelle série comique française disponible sur Netflix. Young Millionnaires est la dernière création d'Igor Gotesman, avec les acteurs Abraham Wapler, Malou Khebizi et Calixte Broisin-Doutaz. Elle raconte comment la vie de trois amis d'enfance âgés de 17 ans est bouleversée après qu'ils décrochent le jackpot à la loterie. Et c'est là que les galères commencent. Huit épisodes sont actuellement disponibles sur Netflix.

© Naïri - Netflix

2. Une mini-série choc

Les amateurs de productions étrangères voudront peut-être jeter un œil à Pssica (Rivers of Fate en anglais). Âmes sensibles s'abstenir, puisque cette série en 4 épisodes disponible depuis le 20 août traite de sujets sombres. L'intrigue de ce programme du réalisateur de La Cité de Dieu suit trois personnages dont les destins se croisent dans des circonstances dramatiques : Janalice est kidnappée par un gang et entraînée dans un réseau international de trafic sexuel ; Prea est chef de gang des rivières amazoniennes ; Mariangel cherche à venger le meurtre de sa famille. Cette fiction sur la violence qui gangrène le Brésil promet de faire forte impression, mais attention : elle est déconseillée aux moins de 16 ans.

3. Un classique de la TV américaine

Vous n'avez jamais vu Shameless ? Vous pouvez désormais rattraper ce classique de la télévision sur Netflix ! La plateforme de streaming a mis en ligne les 11 saisons de cette comédie dramatique qui suit le quotidien chaotique d'une fratrie dysfonctionnelle de Chicago et de leur père alcoolique. L'acteur Jeremy Allen White (The Bear) y a été révélé, tout comme Cameron Monaghan (Gotham). Elle est également déconseillée aux moins de 16 ans en raison de thématiques adultes abordées tout au long du show.

La semaine prochaine, les amateurs de séries romantiques vont pouvoir lancer la saison 2 de Ma vie avec les Walter Boys, tandis que les fans de thrillers espagnols pourront lancer Deux tombes. Si vous avez du retard à rattraper, la première partie de la saison 2 de Mercredi est toujours en ligne, tout comme le soap mexicain Péchés inavouables ou le thriller américain Une nature sauvage. De quoi bien occuper ses soirées avant la rentrée !