"Une expérience spectaculaire", "une dinguerie" : ce film a décoiffé Cannes et promet de retourner les spectateurs

C'est le film qui a totalement déboussolé le Festival de Cannes. Primé, il sort enfin au cinéma.

Il s'agit du "vertige de la rentrée" selon Sud Ouest, d'une "expérience spectaculaire" et d'un "film imprévisible" pour Télérama ou encore d'une "dinguerie" pour franceinfo. Autant de mots qu'on lit rarement dans la plume des critiques cinéma. Auréolé du Prix du jury ex-aequo lors de la dernière édition du Festival de Cannes, ce long-métrage qui propose une expérience sensorielle inédite sort dans les salles de cinéma cette semaine.

Sirât est la dernière réalisation du franco-espagnol Oliver Laxe. L'intrigue se déroule au cœur des montagnes du sud du Maroc et suit un père, accompagné de son fils, en quête de sa fille aînée disparue. Il rejoint un groupe de ravers qui se rendent dans une énième fête dans les profondeurs du désert. Nous n'en saurons pas plus avec le synopsis, et nous n'en dirons pas plus pour ne pas gâcher la surprise aux spectateurs.

© Pyramide

Mais alors, qu'est-ce qui fait de Sirât un film aussi singulier, au point de surprendre le public aguerri du festival de Cannes ? Les critiques qui ont pu voir le long-métrage à sa projection au Festival de Cannes décrivent une expérience sensorielle immersive forte, grâce à ses effets visuels et sonores. Au programme : des paysages désertiques filmés en 16 mm (format qui met l'accent sur la texture et donne un rendu singulier de la couleur et des profondeurs) et de la musique techno, rares à l'écran.

Par ailleurs, Sirât se distingue par son côté minimaliste. Amateurs de dialogues ciselés, passez votre chemin : tout passe par le geste, la lumière et l'image. A l'inverse, si vous êtes amateurs de films plus contemplatifs, vous devriez être sensible au charme du film. Le récit suit un road trip hallucinatoire à travers le désert ponctué de questionnements existentiels et spirituels. Le tout dans une atmosphère quasi apocalyptique.

Voici une recette étonnante d'un film pas comme les autres. Peut-être trop radical pour le grand public, mais cela reste une expérience cinématographique à ne pas manquer pour les curieux. Sirât est à voir au cinéma depuis le 10 septembre 2025.