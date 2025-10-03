"Pas le genre de programme que nous faisons" : l'une des séries Netflix les plus vues de l'année a failli être annulée

Elle a fait mieux que les dernières saisons de Stranger Things, Mercredi et Bridgerton : pourtant, cette série populaire aurait pu ne jamais exister.

Netflix a connu plusieurs gros cartons depuis le début de l'année 2025. Parmi eux, une série que personne n'avait vu venir a conquis la critique et le public. Avec un total de 142,6 millions de vues, ses 91 jours de mise en ligne ont été plus réussis que ceux de la saison 4 de Stranger Things, des trois premières saisons de La chronique des Bridgerton ou de la saison 2 de Mercredi. En 2025, seul le lancement du final de Squid Game a fait mieux, avec 144,8 millions de vues sur ses trois premiers mois. C'est dire l'exploit qu'a accompli Adolescence en mars 2025.

En 4 épisodes tournés chacun en un long plan-séquence, la série britannique s'interroge sur les raisons qui ont poussé un adolescent à tuer l'une de ses camarades de classe. Non contente d'avoir connu un immense succès lui permettant de se hisser à la seconde place du classement des séries anglophones les plus populaires de Netflix (seules les trois premières saisons de Squid Game et la saison 1 de Mercredi la devance), elle a également rassemblé la critique en remportant 8 Emmy Awards, dont celui de la Meilleure mini-série.

Pourtant, Adolescence a failli ne jamais voir le jour... Le magazine Vulture consacrait en juin dernier un long article sur les coulisses de ce succès inattendu pour Netflix. Avant d'atterrir sur la plateforme de streaming, la série a failli "mourir dans l'œuf". L'une des sociétés de production, Plan B, avait en effet un accord avec Amazon et devait lui soumettre ses projets futurs. C'est ainsi qu'Adolescence sera d'abord proposée à Amazon, en 2022.

Au départ, c'est une série d'agressions au couteau entre adolescents au Royaume-Uni et la série documentaire 24 Hours in Police Custody, mais également la découverte de la culture des "incels", qui inspirent les créateurs Stephen Graham (qui joue également le père de Jamie dans la série) et Philip Barantini. Mais une fois le premier épisode écrit, Amazon ne donne plus que des nouvelles sporadiques...

Jusqu'à ce qu'Adolescence soit officiellement refusée à Noël 2023. "Une cadre venue exprès d'Amérique nous dit à quel point le script est formidable, indispensable pour la société. Puis d'un coup, l'énergie bascule : 'Malheureusement, ce n'est pas le genre de programme que nous faisons'", se souvient Stephen Graham auprès de Vulture.

Heureusement, l'équipe d'Adolescence ne désespère pas pour trouver un autre diffuseur. Elle approche Netflix, qui donne très rapidement le feu vert au cours d'une réunion d'urgence. La série entre en préproduction dans les jours qui suivent. Un début rocambolesque qui n'a pas empêcher les créateurs d'Adolescence d'accoucher de l'une des séries majeures de l'année 2025.