"Le chirurgien n'avait jamais vu une chose pareille" : à 91 ans, Pierre Richard souffre d'un étrange effet secondaire après une opération

A 91 ans, Pierre Richard fait l'objet de nombreuses interrogations sur son état de santé.

Le 16 août dernier, Pierre Richard a fêté ses 91 ans. L'inoubliable acteur connu pour ses personnages maladroits et dégingandé (Le Grand Blond avec une chaussure noire, La Chèvre, Les Fugitifs...) n'a jamais pris sa retraite. Il a sorti son dernier film en tant que réalisateur, L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme, le 17 septembre, après avoir monté les marches du Festival de Cannes avec un grand sourire.

Son agenda est toujours rempli, puisqu'il est déjà annoncé à l'affiche du film Josephe prévu pour 2026, lorsqu'il ne jouit pas d'un peu de repos dans son domaine viticole dans l'Aude. Annoncé malade en septembre, Pierre Richard a dû démentir toutes les rumeurs sur son état de santé, dont certaines le disaient mort. Mais pas de panique, l'acteur français n'a rien perdu de son énergie et est même plutôt en forme... Même s'il a connu quelques soucis par le passé.

© ROMUALD MEIGNEUX/SIPA (publiée le 17/09/2025)

Sur le tournage d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, dans lequel il incarnait Panoramix, Pierre Richard a connu des petits déboires puisqu'il souffrait "d'une crise d'arthrose énorme" qui le forçait à venir avec une béquille, s'est-il souvenu récemment dans le JT de France 2. Dans un reportage de M, le magazine du monde publié en septembre 2025, Pierre Richard a aussi raconté qu'il a perdu les boucles de sa chevelure blonde si caractéristique il y a une dizaine d'années, après une opération.

Rien à voir avec la vieillesse, ou pas uniquement selon lui en tout cas : s'il n'a pas perdu ses cheveux, ces derniers se sont comme affaissés après une intervention chirurgicale qu'il ne détaille pas davantage dans l'article. Un effet secondaire qui a surpris jusqu'au corps médical. "Le chirurgien m'a expliqué qu'il n'avait jamais vu une chose pareille de sa carrière", se souvient Pierre Richard qui a donc désormais de longs cheveux, grisonnants mais plus aussi bouclés qu'avant.

Aujourd'hui âgé de 91 ans, l'inoubliable Grand Blond reste en bonne santé et souffre peu des problèmes physiques. On apprend toutefois au détour de cet article écrit par Samuel Blumenfeld qu'il a fait une chute dans les escaliers récemment, ce qui l'a forcé à marcher avec une béquille pendant quelques temps. Plus de peur que de mal, heureusement.