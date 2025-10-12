Sorti il y a 84 ans, ce film est toujours considéré comme le plus grand de tous les temps

Ce monument du cinéma est sorti il y a 8 décennies, mais reste considéré comme l'un des meilleurs jamais réalisés.

Il y a des films que l'on oublie après les avoir vus. D'autres nous marquent pour toute la vie et transcendent les années. Les listes de meilleurs films, établies par des médias, des spectateurs ou des institutions, regorgent de classiques intemporels. Les avis sont subjectifs, mais il existe certains critères objectifs qui témoignent de l'impact artistique et culturel que peut avoir un long-métrage.

L'American Film Institute fait partie des organisations qui établissent des classements des meilleurs films de tous les temps. En tête, on retrouve un immense classique hollywoodien, sorti il y a... 84 ans ! Plusieurs autres institutions le citent comme l'un des films les plus prestigieux, à l'instar du Sight & Sound Poll de la BFI, qui l'a placé, de 1962 à 2002, en tête de sa liste. Cela fait donc plusieurs décennies que Citizen Kane est considéré comme un film majeur du septième art, et l'un des meilleurs de l'histoire du cinéma.

© Mary Evans/All Film Archive/SIPA (publiée le 01/10/2025)

Sorti en 1941, ce drame d'Orson Welles raconte l'histoire de Charles Foster Kane, éditeur de journaux extrêmement riche. A sa mort, il prononce dans un dernier souffle les mots "bouton de rose" ("rosebud", en anglais). Son décès fait sensation et un journaliste se lance dans une enquête afin de découvrir ce que signifient ces derniers mots.

Citizen Kane a marqué les esprits depuis sa sortie. La réalisation d'Orson Welles (dans laquelle il tient le premier rôle) se distingue pour sa narration non linéaire et l'utilisation du flashback : aujourd'hui, on a l'habitude d'un tel procédé, mais c'était encore inédit dans les années 1940. Du point de vue l'image, il se montre extrêmement ambitieux et renouvelle certaines compositions visuelles, comme l'utilisation de la profondeur de champ ou la technique de la plongée et de la contre-plongée.

Aujourd'hui encore, la vie de Charles Foster Kane fascine le public. Sur Rotten Tomatoes, il décroche la note presse de 99% d'avis positifs, et 90% de la part du public. Même engouement sur IMDB, où la note s'élève à 8,2/10.

Malheureusement, Citizen Kane n'est pas disponible sur les plateformes de streaming par abonnement. Si vous souhaitez parfaire votre culture du septième art américain, il faut donc se tourner vers les sites de VOD pour acheter ou louer la réalisation d'Orson Welles. En revanche, Mank, sur Netflix, raconte l'histoire du scénariste de Citizen Kane, qui a obtenu pour ce film l'Oscar du meilleur scénario original.