Netflix vient de mettre en ligne une série française pleine de défauts, mais très plaisante à regarder

Cette semaine, Netflix a mis en ligne une série française aux nombreux défauts, mais qui se révèle étonnamment plaisante à regarder.

Il faut de tout pour faire un monde : des séries prestiges aux petits oignons et des divertissements que l'on binge-watche avec un petit plaisir coupable. Les abonnés de Netflix ont l'habitude des programmes qui entrent dans la seconde catégorie. Cette semaine, c'est une production française qui n'est pas exempte de défauts, mais qui reste extrêmement divertissante, qu'il est possible de dévorer en un week-end.

Néro est la nouvelle série française d'aventures sur fond historique de la plateforme de streaming. L'intrigue se déroule en 1504, dans le sud de la France, et suit un redoutable assassin sans foi ni loi qui doit protéger sa fille, qu'il a abandonnée à la naissance, lorsque celle-ci se retrouve accusée d'être la descendante du diable et pourchassée par l'Eglise catholique et une sorcière borgne. Dans son périple, il s'associe à la future princesse de Ségur, un chevalier et un prêtre. Oui, vous avez bien lu, et non, ce n'est pas le début d'une blague.

L'intrigue de Néro rend parfois sceptique, particulièrement lorsqu'entrent en scène sorcière, magie, secte de fanatiques pénitents et croyances en diableries. Mais force est de constater qu'à la fin de chaque épisode, on a quand même envie de voir la suite de cette série d'aventure maîtrise la recette et se montre très divertissante.

L'atout principal reste Pio Marmaï, parfaitement à l'aise dans la peau d'un assassin sans morale et qui irradie la série de son charme. Néro est également rythmée en nombreux rebondissements et scènes d'action qui vous donnent à chaque fois envie d'en savoir plus, si on laisse de côté les intrigues un peu abracadabrantesques. Au niveau visuel comme au niveau de l'intrigue, on ne peut pas reprocher à la série ses ambitions, loin de là !

Alors oui, Néro a également des défauts. Historiquement, on a des doutes sur le réalisme de la série (notamment au niveau des costumes, principalement sur le niveau de langage trop moderne pour favoriser l'immersion complète, bien que ça soit un parti pris). Les effets spéciaux et fonds verts piquent parfois les yeux (les plans large de ville font un peu grimacer), certains choix d'acteurs sont parfois en décalage... Mais Néro reste une série divertissante qui se binge-watche facilement au point qu'on a hâte de découvrir la suite. Un plaisir coupable en huit épisodes, à voir sur Netflix depuis le 8 octobre 2025.