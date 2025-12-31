Noté 4,5/5 : ce film a impressionné la critique et le public, mais son réalisateur ne voulait pas apparaître au générique

Il y a 27 ans, ce drame américain a été très bien reçu par la critique et le public. Mais le réalisateur a pourtant essayé de faire effacer son nom du générique.

Sorti en 1998, American History X a reçu de bonnes critiques et a permis à son interprète principal, Edward Norton, d'être nommé aux Oscars. Il a également reçu l'approbation du public, puisque 3199 lecteurs de Linternaute lui donnent la note de 4,5/5. L'un d'entre eux salue "un très grand film" à "revoir de temps en temps", un autre juge le film "dur mais passionnant". "Je pleure a la fin du film et pourtant je l'ai vu des dizaines de fois", écrit un troisième. De son côté, Julie salue "le film le plus percutant contre le racisme que j'ai pu voir".

L'intrigue suit la vie de deux frères, tous deux blancs, qui bascule suite au décès de leur père pompier dans un quartier afro-américain de Los Angeles. La colère de l'aîné le pousse à fréquenter un mouvement néonazi skinhead et à tuer deux hommes noirs qui ont tenté de forcer sa voiture.

Son passage extrêmement violent en prison et son amitié grandissante avec un homme afro-américain vont le pousser à ouvrir les yeux sur ses idées politiques. Mais lorsqu'il sort de prison, changé, il découvre que son jeune frère adolescent est lui-même devenu partisan du suprémacisme blanc à cause de son aîné. Il va alors tout tenter pour sauver le jeune garçon.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 07/10/2025)

Film politique et de rédemption, American History X s'interroge sur la manière dont on peut basculer dans la haine et le racisme. En alternant entre les flash-backs et le présent, le réalisateur décortique à la fois le processus de radicalisation et de transformation, sans pour autant ménager le spectateur, confronté à des scènes violentes, mais jamais complaisantes. La performance d'Edward Norton a été particulièrement saluée.

En revanche, le processus de montage a été chaotique pour le réalisateur, Tony Kaye. Le cinéaste entre en conflit avec le directeur du studio New Line, et on refuse à Tony Kaye de signer le montage final. On demande alors à Edward Norton de monter une version plus proche du script. Le réalisateur ne cache pas sa colère devant ce montage final qu'il ne juge pas de bonne qualité et essaie de faire retirer toute mention de sa participation dans les crédits du film.

Le conflit se poursuit pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'un terrain d'entente soit finalement trouvé. Le nom de Tony Kaye apparaît bel et bien au générique. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier par vous même en visionnant le long-métrage, disponible sur les plateformes de streaming Netflix et HBO Max.