Il y a 13 ans, le film le plus terrifiant de tous les temps sortait, il continue de hanter les spectateurs selon la science

Une étude scientifique détermine chaque année quel est le film qui fait le plus peur en se basant sur des critères objectifs.

Quand il s'agit des films d'horreur, chacun à sa préférence basée sur ses propres sensibilités. Les arachnophobes ont été terrifiés par Vermines, ceux qui craignent les requins n'ont jamais pu regarder Les dents de la mer, quand Conjuring a angoissé des générations de spectateurs. Ceux qui craignent le gore ne voudront pas voir les Saw.

Mais pour dépasser l'argument de la subjectivité, la science a décidé de se pencher sur la question pour déterminer de manière objective quel était le film d'horreur le plus terrifiant de tous les temps. Chaque année ou presque depuis 2020, le projet "The Science of Scare", porté par l'entreprise MoneySuperMarket, établit un classement revu annuellement en se focalisant sur des critères précis. Il tient compte du rythme et de la variation de la fréquence cardiaque sur 250 personnes au cours de plusieurs projections de longs-métrages d'horreur anglophones.

© Phil Caruso/AP/SIPA (publiée le 08/10/2025)

En se focalisant sur les réactions cardiaques des sujets, The Science of Scare cherche à savoir quel film provoque des réactions de peur, de stress ou d'excitation chez les spectateurs. Sinister, film de Scott Derrickson sorti en 2012, est arrivé en première position du classement et considéré par cette étude comme le plus terrifiant de tous les temps, selon la mise à jour de l'étude datant du 1er octobre. Ensuite, on retrouve le film Host en seconde place, puis Skinamirink.

Certains classiques sont également présents dans la liste, comme Insidious (4e place), The Conjuring (5e place), mais également des nouveautés comme la franchise Smile (7e et 8e place).

Selon l'expérience, le visionnage du film Sinister a augmenté le rythme cardiaque de 34% (de 64 battements par minute au repos à 86 battements par minute durant le long-métrage, en moyenne), pour atteindre un pic maximal de 131 battement par minute au moment le plus terrifiant du film. La fréquence cardiaque, elle, est descendue à 21%.

Sinister suit un auteur de romans policier, joué par Ethan Hawke, qui souffre de la page blanche. Pour retrouver l'inspiration, il décide de s'installer avec sa famille dans une maison dans laquelle les anciens propriétaires ont été retrouvés pendus. Il y retrouve des bobines de 8mm, qui montrent les meurtres de plusieurs familles.

Si vous êtes curieux, sachant que le film d'horreur n'est disponible en streaming que sur Molotov et Prime Video, à condition de s'acquitter d'un module complémentaire. Autrement, il faut se rendre sur les plateformes de VOD à l'achat et à la location pour espérer voir le film le plus terrifiant selon la science.