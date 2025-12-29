Brigitte Bardot avait décidé de quitter le cinéma à cause d'une chèvre

En 2018, Brigitte Bardot revenait sur son combat pour la protection des animaux et la manière dont il avait impacté sa relation au cinéma.

"A 38 ans, j'ai tout quitté pour les animaux." C'est par ces mots que Brigitte Bardot se rappelait de sa décision de quitter le cinéma. Nous sommes en 1973. L'actrice tourne son dernier film, L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise, avant de tout arrêter. Elle est alors au pic de sa carrière, déjà jalonnée de succès critiques et populaires (Et Dieu.. créa la femme, La Vérité, Le Mépris, Les Pétroleuses...).

Mais l'actrice, décédée le 28 décembre à l'âge de 91 ans, n'a eu aucun regret, comme elle le confiait dans un long entretien donné au Monde, en 2018 : "c'est la plus belle décision de ma vie". Ce désir de consacrer le reste de sa vie à la protection animale lui est pourtant venu sur le plateau de tournage de son dernier film, dont l'action se déroule au Moyen-Âge. C'est là que Brigitte Bardot a rencontré une figurante et sa chèvre.

"J'allais les voir dès que j'avais une pause", se remémorait B.B. quarante-cinq ans plus tard, visiblement sous le charme de l'animal. Mais la figurante avait un autre projet pour sa chèvre et lui avoue qu'elle compte faire "un grand méchoui" pour la communion de son petit-fils quelques jours plus tard.

"J'ai été horrifiée !" commentait Brigitte Bardot, qui a décidé d'acheter la chèvre pour la sauver de son sort. "Je suis rentrée avec elle dans mon hôtel 4 étoiles, elle a dormi dans ma chambre, et même dans mon lit avec ma petite chienne. Ce fut le déclic. Adieu le cinéma."

Sans regret, puisque l'actrice iconique assurait bien avant son décès n'avoir "jamais" aimé le cinéma. "Ce n'est que superficialité et frivolité. Tout y est faux. Les décors, les situations, les sentiments, et la plupart des gens", avait-elle aussi expliqué. Avec ses animaux, l'ex-comédienne retrouvait de l'authenticité et un amour sincère que ne lui apportaient pas ses semblables. Elle a vécu les dernières années de sa vie entourée d'animaux en tout genre dans ses demeures de La Madrague et de La Garrigue.

Et Brigitte Bardot a continué de défendre leur cause jusqu'au bout à travers sa Fondation et sur les réseaux sociaux. "Je me sens animale. Et je rejette l'espèce humaine. Elle m'a toujours fait peur. C'est une espèce arrogante et sanguinaire qui m'a fait beaucoup de mal", dit-elle. L'histoire ne raconte pas ce qu'est devenue la fameuse chèvre, mais à n'en point douter, elle a connu une belle vie.