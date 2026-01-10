Extrêmement diminué par la maladie de Parkinson, Michael J. Fox s'affiche pourtant à l'écran dans une série

Luttant contre la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années, Michael J. Fox continue de jouer et se retrouve à l'affiche d'une série acclamée.

Depuis 1991 et alors qu'il n'avait que 29 ans à l'époque, Michael J. Fox vit avec la maladie de Parkinson. Aujourd'hui âgée de 64 ans, la star révélée dans Retour vers le futur a pris sa retraite en 2020 à cause des défis que représentaient la maladie neurodégénérative, qui entraîne notamment des problèmes moteurs. Lorsqu'il réalise qu'il n'arrive plus à se souvenir de sa réplique sur le tournage de The Good Fight, l'acteur décide en effet qu'il est temps pour lui de passer à autre chose.

C'est en tout cas ce qu'il déclarait il y a quelques années. Aujourd'hui, Michael J. Fox sort de sa retraite pour un projet bien spécial : il est à l'affiche de la prochaine saison de Shrinking. Il s'agit d'un retour très attendu, puisque l'acteur américain adoré du public a fait une très belle carrière à la télévision et a déjà remporté plusieurs Emmy Awards (pour Sacré famille et Spin City plusieurs années de suite) et des Golden Globes (Spin City). Il était également mémorable dans The Good Wife et The Good Fight.

Shrinking suit un groupe de psychiatres dans leur vie professionnelle et personnelles. Le rôle de Michael J. Fox n'est pas encore connu, mais on peut imaginer qu'il aura un lien avec celui d'Harrison Ford, dont le personnage de vieux psy bougon souffre lui-même de Parkinson dans la série. C'est en regardant la comédie dramatique d'Apple TV+ et l'intrigue développée autour de la maladie que l'acteur de Retour vers le futur a été séduit. C'est lui qui a appelé les producteurs pour demander un rôle dans la série.

On sait que Michael J. Fox a tourné dans trois épisodes de la saison 3 de Shrinking (mise en ligne le 28 janvier 2026) et que son personnage est lui aussi atteint de la maladie, comme l'acteur dans la vraie vie. "C'était la première fois où je me suis rendu sur le plateau sans avoir à m'inquiéter d'être trop fatigué, de tousser ou quoi que ce soit. C'était vraiment bien, parce qu'à chaque fois que je me disais : 'je ne serai pas capable de jouer', je me disais ensuite : 'et bien, il faut trouver un moyen de l'intégrer dans la scène'. Et j'avançais", a-t-il confié dans une interview au Time en octobre.

Conscient que la maladie agit comme un compte à rebours, l'acteur est brutalement honnête dans les médias et évoque sa mort sans détour : "Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vécu avec Parkinson pendant 35 ans", a-t-il déclaré. "J'aimerais simplement ne pas me réveiller un jour. Ce serait vraiment cool. Je ne veux pas que ma mort soit dramatique. Je ne veux pas me blesser en me cognant à un meuble, me cogner la tête".