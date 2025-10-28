"C'est peut-être la meilleure de Netflix" : sortie il y a 7 ans, cette série en 10 épisodes est absolument incontournable pour Halloween

Si vous ne savez pas quoi regarder pour Halloween, on vous conseille cette série d'horreur. C'est la meilleure disponible sur Netflix.

Le catalogue de Netflix est tellement vaste et se remplit tant chaque semaine qu'il est facile de passer à côté de certaines pépites anciennes. Si vous cherchez une série à regarder à l'occasion d'Halloween, la plateforme de streaming a ce qu'il vous faut. The Haunting of Hill House est non seulement de la meilleure série d'horreur de la plateforme, mais également l'une de ses meilleures, tout genre confondu.

C'est en tout cas ce qu'affirme Entertainement dans son classement des meilleures séries originales de Netflix en la classant en première position de sa liste, ou Forbes, qui assurait à sa sortie en 2018 que "The Haunting of Hill House est peut-être la meilleure série originale de Netflix de tous les temps". Un avis partagé par Linternaute, puisqu'on estime qu'il s'agit non seulement du meilleur programme original de la plateforme au "N" rouge, mais également de l'une des meilleures de la dernière décennie.

En seulement 10 épisodes, le showrunner Mike Flanagan explore des sujets extrêmement profonds par le prisme de l'horreur : le deuil, le traumatisme, la culpabilité ou les relations familiales complexes. Cette adaptation libre du roman de Shirley Jackson, sorti en 1959, suit une fratrie de cinq enfants, tous traumatisés par leur enfance passée dans un manoir, qu'ils ont longtemps cru hanté par les fantômes. Après une tragédie, ils quittent les lieux et tentent d'oublier les fantômes de leur enfance. Jusqu'à ce qu'un nouveau drame les force à affronter leur passé traumatique et l'emprise que ce manoir exerce encore sur eux.

La série est servie par d'impeccables performances d'acteurs et une véritable inventivité au niveau de la mise en scène : des fantômes se cachent dans plusieurs plans (impossibles à voir au premier visionnage), un épisode est entièrement filmé en plan séquence, et Mike Flanagan joue sur la tension permanente pour déjouer les attentes des spectateurs. Ce qui fait le plus peur, ce ne sont étrangement pas les scènes les plus horrifiques.

Mais la grande force de The Haunting of Hill House reste sa capacité à terrifier autant qu'à émouvoir. Si vous n'êtes pas adeptes du genre horrifique, vous y trouverez votre compte. Si vous aimez vous faire peur, vous y trouverez également votre compte. L'équilibre est parfaitement maitrisé par Mike Flanagan. L'association du drame et de l'horreur donne l'une des séries les plus poignantes de ces dernières années. Impossible d'oublier la famille Crain, le fantôme au cou tordu, même sept ans après. Âmes sensibles s'abstenir.

Les épisodes de The Haunting of Hill House sont disponibles sur Netflix. Mike Flanagan a également signé les séries horrifiques The Haunting of Bly Manor, Sermons de minuit (toutes deux excellentes), The Midnight Club et La Chute de la Maison Usher (moins réussies, mais très divertissantes). On vous l'assure, il s'agit du programme idéal pour la soirée d'Halloween.