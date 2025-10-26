Cette ancienne star d'une série culte des années 70 fête ses 80 ans, l'avez-vous reconnue ?

Acteur d'un classique absolu de la télévision des années 1970, il fête ses 80 ans le 30 octobre 2025.

Le temps défile, même pour les célébrités ! Star d'hier célébrée par deux Golden Globes, cet acteur de sitcom fête ses 80 ans le 30 octobre 2025. S'il continue de s'afficher à la télévision américaine, il reste connu pour avoir incarné le héros de l'une des séries les plus cultes des années 1970. Mais le reconnaitrez vous ?

En 1974, âgé de 29 ans, Henry Winkler devient célèbre grâce à un rôle majeur qui redéfinit sa carrière. Le comédien américain, qui est également réalisateur, producteur et auteur, est choisi pour incarner le rôle de Fonzie dans la série Happy Days. Les 255 épisodes sont diffusés aux Etats-Unis de 1974 à 1984. En France, la notoriété de la série est un peu moindre, puisque seuls 26 épisodes sont d'abord diffusés en 1976 sous le titre Les Jours heureux, avant qu'elle ne connaisse une diffusion plus soutenue sur la Cinq à partir des années 1980.

© REX FEATURES/SIPA (publiée le 21/10/2025)

Les Jours heureux est une comédie familiale de Garry Marshall qui brosse un portrait idyllique de l'Amérique des années 1950 et 1960. Elle met en scène deux amis, un étudiant un peu coincé et un loubard au coeur tendre. C'est ce dernier qu'Henry Winkler interprète avec succès, entouré de Ron Howard, Tom Bosley et Marion Ross.

Grâce à ce rôle dans la sitcom, l'acteur obtient deux Golden Globes et trois nominations aux Emmy Awards. Fort de son succès, sa carrière est lancée. Il produit la série MacGyver avant d'apparaître sous les traits du principal de Scream. En 2018, sa carrière connaît un nouveau souffle : il obtient un rôle dans la série à l'humour noir Barry, diffusée en 2019. Sa prestation est une nouvelle fois acclamée.

Le désormais octogénaire a également multiplié les caméos et apparitions furtives dans plusieurs séries bien connues : il a été dans Parks and Recreation, BoJack Hoseman, New Girl ou American Horror Stories. Sa carrière au cinéma, également fournie, est un peu moins notable. Récemment, il a fait une apparition dans The French Dispatch de Wes Anderson, et a réalisé un cameo dans Black Adam.