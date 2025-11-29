A voir en famille : il y a 40 ans, ce dessin animé a ému parents et enfants - mais on ne le regarde plus du tout

En 1986, ce dessin animé a été encensé par la critique et a connu un grand succès. Il est malheureusement tombé dans l'oubli pour les générations suivantes.

Chaque génération a ses dessins animés fétiches. Les enfants de 2015-2020 sont biberonnés à Vaiana, La Reine des Neiges ou plus récemment K-Pop Demon Hunters, quand la génération précédente a été bercée par les studios Dreamworks, Pixar ou Ghibli. Mais l'art de l'animation n'est pas récent, et l'on trouve d'autres pépites dans les décennies précédentes.

Il y a 40 ans, en 1986, sortait un dessin animé acclamé par la critique et qui a connu un joli succès public. Réalisé par Don Bluth (Brisby et le secret de Nimh, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, Anastasia), l'intrigue se base sur une histoire écrite par David Kirschner. Très émouvant et assez sombre, il connaît un succès critique et populaire dément : 47 millions de dollars de bénéfice sur le sol américain, 84 millions dans le monde entier, ce qui représente un record pour un dessin animé de l'époque, en dehors des productions Disney. Mais aujourd'hui, peu de gens le connaissent ou le regardent encore.

© NANA PRODUCTIONS/SIPA (publiée le 29/10/2025)

Fievel et le Nouveau Monde propose une métaphore de l'immigration américaine en transposant l'histoire à l'échelle de souris. Dans la Russie de 1885, les souris sont obligées d'émigrer aux Etats-Unis pour fuir la race féline et jouir d'une vie meilleure. Pendant le voyage en mer, le fils de la famille Souriskewitz, Fievel, est séparé des siens et disparaît au milieu de l'océan. Il arrive miraculeusement à New York dans une bouteille flottante et cherche à retrouver les siens dans la grande ville, qui se révèle bien plus dangereuse que ce qu'il pensait.

Le succès de Fievel et le Nouveau Monde permettra à la jeune souris de vivre de nouvelles aventures au cinéma, qui explorent une nouvelle fois l'histoire et la culture américaine : on peut le retrouver dans Fievel au Far West, Fievel et le Trésor perdu et enfin Fievel et le Mystère du monstre de la nuit. Plus familiales et enfantines, elles ne rencontreront pas le même succès que le premier épisode.

Difficilement accessible en streaming, le long-métrage a été oublié par les nouvelles générations. Si vous aimez les dessins animés de Don Bluth, vous voudrez jeter un œil à Fievel et le Nouveau Monde. Il n'est actuellement disponible qu'à l'achat et à la location sur les plateformes de VOD (Universciné, Canal VOD, Apple TV ou Amazon Video) ou en DVD et Blu-Ray.