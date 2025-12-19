Gladiator : faites pause à 1 heure et 26 minutes pour repérer cette erreur, cet objet n'existait pas à l'époque romaine

Une erreur assez anachronique se trouve dans le premier film "Gladiator", l'aviez-vous repérée ?

Les films historiques et les peplums ont la difficulté de devoir être cohérents avec la temporalité de l'intrigue pour éviter tout anachronisme. Mais on a beau être le plus vigilant possible et signer un véritable chef d'oeuvre, parfois, des erreurs échappent aux réalisateurs ou au script. C'est le cas dans Gladiator, qui a obtenu l'Oscar du Meilleur film en 2001, mais qui regorge d'erreurs qui amusent ses fans année après année.

L'un des anachronismes majeurs du film est visible au moment d'une bataille au milieu du film, dans l'arène. Maximus et les autres gladiateurs affrontent des adversaires sur des chars, les barbares de Carthage, sous le regard de l'empereur Commode et des autres spectateurs du Colisée.

Jusque-là tout va bien... Mais à 1 heure, 26 minutes et 36 secondes, on aperçoit un char qui se renverse, révélant une bouteille de gaz, comme l'a remarqué cet utilisateur du forum reddit.

© Capture d'écran reddit r/MovieMistakes

Evidemment, il n'y avait pas de bouteilles de gaz dans les chars romains après le règne de Marc Aurèle, en 180 après JC. Celle-ci était censée être cachée. Cependant, aucune déclaration publique de la part de l'équipe du film ne vient expliquer la présence de cette bonbonne de gaz.

Les hypothèses sont donc permises : peut-être cette bouteille a-t-elle été utilisée pour des effets spéciaux (fumée, petite explosion) ou pour des raisons pneumatiques, afin de diriger ou freiner le char par air à comprimé lors de cette séquence.

Notons qu'il ne s'agit malheureusement pas du seul anachronisme présent dans Gladiator. Les plus observateurs ont pu repérer les baskets d'un figurant dans la même scène, ou un homme en jean qui traverse le champ au début du film.

Heureusement, ces erreurs sont si fugaces qu'elles ne viennent pas gâcher le plaisir du spectateur, qui peut revoir le péplum de Ridley Scott sur la plateforme de streaming Prime Video.