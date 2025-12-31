En 8 heures, cette nouvelle série policière va tenir en haleine les abonnés de Netflix

Une nouvelle série de Netflix fait son arrivée au catalogue cette semaine. Elle possède tous les ingrédients pour captiver le public.

L'année 2026 débute en grandes pompes sur Netflix, avec la fin de Stranger Things. Mais si le Monde à l'Envers n'est pas votre truc, peut-être cherchez vous un autre programme à binge-watcher pour vous détendre entre le Nouvel An et la reprise de janvier. La plateforme de streaming propose heureusement une mini-série policière cette semaine, qui promet de tenir en haleine les abonnés.

Maître du polar moderne, Harlan Coben a signé de nombreuses œuvres qui ont inspiré la production audiovisuelle. En France, Guillaume Canet s'est frotté au réussi Ne le dis à personne en 2006, avant les séries télévisées Une chance de trop et Juste un regard. Depuis 2018, Netflix a signé un accord avec l'auteur pour adapter 14 de ses romans ! Huit ont déjà vu le jour et ont connu un joli succès, comme Double Piège, Tu me manques ou Ne t'éloigne pas. Cette semaine, une nouvelle adaptation en série rejoint la liste.

© Ben Blackall/Netflix

Il s'agit cette fois du livre éponyme Ne t'enfuis plus (Run Away en anglais), un nouveau mystère du maître du polar moderne publié en 2019. Le héros, Simon, est un homme ordinaire dont la vie bascule le jour où sa fille, Paige, fugue avec un garçon. Six mois plus tard, Simon la croise par hasard dans Central Park, vulnérable et sans domicile fixe.

La jeune femme pétillante et pleine de vie n'est désormais que l'ombre d'elle-même. Lorsque son père l'approche pour lui demander de rentrer à la maison, une violente dispute éclate et elle s'enfuit. Simon va tout faire pour la récupérer, mais des secrets sombres vont être révélés au passage, menaçant à jamais de détruire sa famille.

Au casting, les abonnés de Netflix reconnaîtront James Nesbitt dans le rôle principal : cet acteur de 60 ans était déjà à l'affiche de l'adaptation d'Harlan Coben Ne t'éloigne pas et Tu me manques, après s'être illustré dans Bloodlands, Cold Feet et The Missing. Ellie de Lange incarne sa fille, face à Minnie Driver (Will Hunting, Le Fantôme de l'Opéra), Ruth Jones (Gavin & Stacey) et Alfred Enoch (How to get away with murder, Harry Potter). Les huit épisodes de la série (d'une durée d'une heure chacun environ) sont mis en ligne sur Netflix le 1er janvier 2026. Idéal pour se remettre du réveillon du Nouvel An.