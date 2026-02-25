Presque personne n'a réussi à deviner qui était le tueur de cette série il y a 36 ans, la révélation a choqué tout le monde

Vous pouvez (re)voir l'intégralité de cet immense classique de la télévision gratuitement en streaming.

"Qui a tué Laura Palmer ?" C'est la question qui a obsédé les fans de Twin Peaks au cours des deux saisons de la série, diffusée de 1990 à 1991 (une troisième saison est sortie en 2017). Pendant leurs visionnages, les spectateurs ont chacun élaboré leurs théories pour découvrir quel habitant de l'étrange ville fictive avait assassiné la lycéenne, et ont tenté d'élucider le mystère au côté de l'agent spécial du FBI Dale Cooper.

A ce jour, Twin Peaks, disponible gratuitement sur arte.tv depuis le 8 janvier, reste l'une des séries policières qui a le plus réussi à garder le mystère sur la résolution de son enquête. La série créée par Mark Frost et David Lynch est encore aujourd'hui un ovni dans le paysage télévisuel. La narration est volontairement éclatée et ce programme, porté par Kyle MacLachlan, est un immense puzzle, mêlant enquête policière avec des personnages très hauts en couleur, des pointes de comédies et d'absurde, et des éléments fantastiques.

© CIZAL/SIPA (publiée le 08/01/2026)

Lorsque la révélation tombe, au cours de la saison 2, personne ou presque ne s'attend à un tel dénouement. Il faut dire qu'il fallait être particulièrement observateur pour deviner l'identité du coupable et les raisons qui l'ont poussé à commettre l'acte. Si on ne vous révélera pas qui a tué Laura Palmer pour ne pas vous gâcher le visionnage, force est d'admettre que l'énigme était particulièrement compliquée.

Twin Peaks propose plusieurs suspects crédibles pour perdre le public. A cela, s'ajoute même des éléments surnaturels qui viennent brouiller les pistes. Comme à son habitude, David Lynch use du symbolisme pour disséminer des indices, et les spectateurs habitués des whodunnits classiques étaient donc naturellement perdus. Ce qui n'en rend la révélation que plus appréciable : l'immense majorité du public a été surprise et choquée par l'identité du tueur. Encore aujourd'hui, des fans estiment que ce n'était pas possible de la deviner au premier visionnage, même si l'explication reste cohérente.

Si vous n'avez pas vu Twin Peaks, nous vous recommandons de découvrir la série culte à l'occasion de sa mise en ligne sur Arte. Il s'agit d'une oeuvre riche et complexe, à des années lumières de ce que la télévision américaine a l'habitude de proposer. Grâce à son identité visuelle et sa galerie de personnages déroutants mais attachants, Twin Peaks est un programme étrange, parfois frustrante, très mystérieuse mais également hautement plaisante. Car ce qui importe, ce n'est pas tant la destination que le voyage.