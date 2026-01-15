Passez votre chemin ! La nouvelle adaptation d'Agatha Christie sur Netflix est décevante

Nous avons vu la nouvelle mini-série policière de la plateforme de streaming, et nous n'avons pas été convaincus.

Le genre policier est probablement l'un des plus populaires du paysage culturel. Que ça soit le thriller poisseux qui révèle la face sombre de l'âme humaine ou le cosy mystery qui mêle humour, tasses de thé et meurtres impossibles à résoudre, il y en a pour tous les goûts. Cette semaine, Netflix met en ligne un nouveau programme du genre pour les amateurs d'enquêtes historiques, résolues à la lueur d'une bougie et en smoking.

Les Sept Cadrans d'Agatha Christie est, comme son nom l'indique, l'adaptation de l'un des romans les moins connus de la reine du crime (Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil). Servi par un joli casting (Martin Freeman, Helena Bonham Carter, Mia McKenna Bruce, Edward Bluemel...), cette série s'annonçait très prometteuse sur le papier. Il faut dire qu'Agatha Christie ne démérite pas et reste la maîtresse incontestée du roman à énigmes, grâce à ses rebondissements en pagaille et à ses résolutions toujours très surprenantes.

© Simon Ridgway/Netflix

On s'attendait donc à passer au moins un moment agréable devant les trois épisodes des Sept Cadrans d'Agatha Christie. L'intrigue débute dans une maison de campagne de 1925. Après une somptueuse fête, une plaisanterie semble avoir tourné au drame. Mais lady Eileen "Bundle" Brent pense que la vérité est toute autre et enquête sur les Sept Cadran, qui semblent être liés à cette mort. Sa quête de réponses va changer sa vie et révéler des secrets bien gardés au sein de sa propre demeure.

Le roman original est un livre d'aventure et d'espionnage. Agatha Christie y déployait son humour dans un registre comique assumé, loin du sérieux de ses romans à suspense habituels (même s'il y a effectivement une enquête au cœur du récit). Malheureusement, la tonalité de l'oeuvre originale ne se ressent pas du tout dans l'adaptation en série, qui met davantage l'accent dans sa mise en scène sur le mystère autour des Sept Cadrans et des meurtres qui en découlent.

Et c'est bien là tout le problème : en faisant le choix de traiter cette intrigue comme une enquête classique, sérieuse et mystérieuse, Les Sept Cadrans d'Agatha Christie rate totalement sa cible. L'enquête n'est pas suffisamment ficelée et solide pour porter à elle seul l'intérêt du spectateur et se révèle même plutôt ennuyeuse. Les révélations successives sont un peu tirées par les cheveux et la fin de la série est presque ridicule.

Le choix d'en faire une mini-série en trois épisodes pose également question : l'intrigue n'est pas suffisamment solide pour tenir le spectateur en alerte sur cette durée et ce format ajoute des lenteurs, surtout lors du second épisode. Dommage, car la série a tout de même des qualités, notamment esthétiques avec de très beaux décors et costumes. Mais on imagine mal les fans d'enquêtes complexes de la reine du crime se laisser séduire.