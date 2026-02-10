Ce film français a déjà atteint le million d'entrées, moins d'une semaine après sa sortie

Ce long-métrage est le premier film français de l'année à avoir atteint le million d'entrées, cinq jours seulement après sa sortie en salles.

On commence enfin à découvrir les noms des premiers succès cinéma de l'année 2026. Sortis en fin d'année dernière, Zootopie 2, Avatar 3 et La femme de ménages continuent de faire le bonheur des salles obscures. Mais un film français tient également la barre et s'impose déjà comme l'un des succès du début d'année, à des proportions moindres. Le producteur et diffuseur Pathé Films a d'ailleurs annoncé qu'il a dépassé la barre du million d'entrées, seulement cinq jours après sa sortie !

Sorti le 4 février 2026, Le Marsupilami est la première comédie française de l'année. Ce long-métrage met en scène l'adorable (mais redoutable) personnage de Franquin dans une aventure inédite. On y suit un homme, père de famille divorcé et malheureux, obligé d'accepter de ramener un étrange colis d'Amérique du Sud au cours d'une croisière. Mais le colis s'ouvre sur le trajet, révélant un jeune marsupilami, qui attire beaucoup de convoitises, tout comme l'attention de la douane et des autres passagers !

© © 2026 PATHÉ FILMS - BAF PROD - TF1 FILMS PRODUCTION - ARTEMIS PRODUCTIONS

Le Marsupilami est la dernière réalisation de la bande à Fifi (l'équipe de Philippe Lacheau), avec le réalisateur dans l'un des premiers rôles, Elodie Fontan, Tarek Boudali, mais aussi Jamel Debbouze Alban Ivanov et Jean Reno. Son succès n'est pas étonnant : d'abord, parce qu'il s'agit de la dernière réalisation de Philippe Lacheau, parfois moqué, mais grand habitué des succès au box-office français (ses différents films ont réalisé entre 1,6 et 4,2 millions d'entrées depuis 2014). Ensuite, parce qu'il s'agit de la première comédie française à sortir cette année, toujours très populaire auprès du public.

Le Marsupilami a aussi l'avantage d'être un film familial. Si les critiques sont plus divisées, il peut donner envie aux petits et aux grands. Enfin, il a certainement bénéficié des journées pluvieuses qui s'enchaînent, et qui donnent envie au public de s'enfermer dans une salle de cinéma plutôt que de sortir le week-end !

S'il est le premier à atteindre ce palier honorable en si peu de temps, Le Marsupilami n'est pourtant pas le seul long-métrage millionnaire de 2026. Selon les chiffres du compte X spécialisé Box Office France, Gourou a également rejoint le club très fermé ce dimanche 8 février, pour son deuxième week-end d'exploitation. Le film de Yann Gozlan, porté par Pierre Niney, est sorti le 28 janvier dernier et réalise donc un exploit un peu moins impressionnant que Le Marsupilami, même si toujours très honorable.

Mais il faudra attendre que leur exploitation en salles soit achevée pour savoir lequel des deux films ressort vainqueur de la course au box-office du début d'année. Quoi qu'il en soit, ces chiffres prouvent, s'il fallait encore le faire, la vitalité de cette industrie et l'intérêt du public pour le cinéma français.