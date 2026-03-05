Aujourd'hui sur Netflix : une série torride avec Rachel Weisz qui va devenir la nouvelle obsession des abonnés

Netflix met en ligne ce jeudi 5 mars une mini-série "provocatrice" avec Rachel Weisz dans le rôle principal.

Les passions défendues et les désirs réprimés continuent de séduire les spectateurs depuis le succès de 50 nuances de Grey. Netflix l'a bien compris et propose régulièrement des romances plus ou moins provocantes pour séduire les abonnés en manque de frissons. Mais ce jeudi 5 mars, la plateforme de streaming propose une mini-série américaine "provocatrice" (selon les mots de son site de presse), dans laquelle l'héroïne est "prête à tout pour vivre ses fantasmes les plus sulfureux".

Le délicieux professeur V. (Vladimir en version originale) est l'adaptation du roman à succès écrit par Julia May Jonas, publié en 2022. L'intrigue se concentre sur une professeure de littérature contemporaine, qui doute de sa vie : ses cours ne passionnent plus ses étudiants, sa carrière d'écrivaine est au point mort, sa relation avec sa fille est distante, et son mariage est sur un équilibre précaire. L'arrivée d'un nouveau collègue et jeune écrivain, Vladimir, va venir tout bouleverser. L'héroïne commence alors à développer une fascination pour cet homme plus jeune qu'elle qui la séduit, jusqu'à tomber dans l'obsession. La série questionne tant que le désir féminin passé cinquante ans que les dynamiques de pouvoir dans le couple et le milieu universitaire.

Après Faux-semblants en 2023, Rachel Weisz retrouve un rôle d'ampleur à la télévision dans Le délicieux professeur V. Celle qui est connue pour ses interprétations dans La Momie, The Constant Gardener ou La Favorite incarne ici une professeure en pleine crise existentielle, qui séduit un homme plus jeune qu'elle. Ce dernier est incarné par Leo Woodall, figure montante d'Hollywood, révélé grâce à ses rôles dans la série Netflix Un jour, son interprétation dans la saison 2 de The White Lotus, mais aussi au cinéma dans Bridget Jones : Folle de lui et Nuremberg. John Slattery (Mad Men, Spotlight), Jessica Henwick (Iron Fist) et Ellen Robertson (Mickey 17, Too Much) complètent la distribution.

Le délicieux professeur V. est une mini-série composée de huit épisodes qui promet de susciter la curiosité des abonnés sur Netflix cette semaine. Il s'agit en effet de la série événement de cette première semaine de mars sur la plateforme de streaming, avant la sortie de la saison 2 de One Piece, dans cinq jours.