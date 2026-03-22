"Le public peut se retourner contre toi" : cette scène de Wicked a mis une énorme pression au réalisateur

"Wicked : partie II" est sorti en VOD ce 19 mars. Pour l'occasion, Linternaute s'est entretenu avec le réalisateur John Chu sur les coulisses de la comédie musicale qui a fait le buzz aux USA.

Sortis en 2024 et 2025, les deux films Wicked ont remis au goût du jour la comédie musicale américaine. Ce genre, qui a marqué l'âge d'or d'Hollywood, ne rameute plus le public en salles, malgré plusieurs tentatives acclamées par la critique (West Side Story de Spielberg, The Greatest Showman, Annette...). Le succès américain de Wicked a donc pris tout le monde par surprise : la première partie est devenue l'adaptation d'une pièce de Broadway la plus rentable de tous les temps. Sur les réseaux sociaux, c'est même un phénomène, inspirant de nombreux contenus TikTok et Instagram. La seconde partie sortie en 2025 est désormais disponible en achat digital.

Adaptation de la comédie musicale de Stephen Schwarte et Winnie Holzman lancée en 2003, Wicked est une réécriture du Magicien d'Oz, avant que Dorothy Gale n'arrive dans le monde enchanté. Glinda (Ariana Grande) et Elphaba (Cynthia Erivo) se rencontrent à l'université et se lient d'amitié, avant que la première ne devienne la Bonne sorcière de l'Est, et que la seconde se rende tristement célèbre sous le nom de la Méchante sorcière de l'Est.

© © Universal Studios. All Rights Reserved.

Au cinéma, l'intrigue de la comédie musicale de Broadway a été découpée en deux parties. A l'occasion de la sortie de Wicked : partie II sur les plateformes d'achat et de location VOD ce 19 mars , Linternaute s'est entretenu avec le réalisateur, John Chu. Nous avons pu échanger sur le succès populaire des films ("Le succès du film repose sur Cynthia Erivo et Ariana Grande"), la différence de ton entre les deux parties ("la première partie, c'est du miel et du sucre [...] la suite est plus profonde, plus riche"), l'ajout de deux nouvelles chansons ou encore la signification de la fin, différente de la comédie musicale. L'interview complète est à retrouver ici.

Mais nous avons également demandé à John Chu quelle avait été la scène "la plus difficile à tourner". Le réalisateur hésite, avant de révéler "celle sur laquelle il y avait le plus de pression" : "un moment très intime" sur lequel "il y a énormément d'écueils possibles".

La scène sur laquelle John Chu avait le plus de pression

La scène en question est l'une des plus marquantes de Wicked : partie II. A tel point qu'elle donne son sous-titre au film, For Good. Attention, la suite contient des spoilers sur la fin du film. Dans cette scène, Elphaba et Glinda se font leurs adieux, Elphaba décidant de se sacrifier pour unifier Oz, passant pour la grande méchante de l'histoire, même si son combat est juste. Elle exige de sa meilleure amie qu'elle reprenne son flambeau et devienne l'héroïne que les habitants d'Oz réclament, même si elle a collaboré avec le régime par le passé et mis du temps à se rendre compte de la manipulation opérée par le gouvernement.

Sur le tournage de "Wicked partie 2" avec Cynthia Erivo, Ariana Grande et John M. Chu. © © Universal Studios. All Rights Reserved.

Les deux héroïnes interprètent alors la dernière chanson du film, "For Good", dans lequel elles soulignent à quel point leur amitié les a chacune changées durablement. "C'était la scène de Wicked : partie II "sur laquelle il y avait le plus de pression", souligne John Chu en entretien avec Linternaute. "D'abord, parce que c'est ma chanson préférée. Il n'y a pas de grand bouleversement dans cette chanson, elle est aussi simple et normale que possible. On s'expose totalement : on ne peut pas se cacher derrière de la pluie, du vent, des costumes gigantesque... C'est un moment très intime."

"Heureusement qu'on a Ariana Grande et Cynthia Erivo pour porter ce moment" (John Chu)

La simplicité apparente de cette scène, qui repose entièrement sur l'émotion, était sa plus grande complexité. "Si tout n'est pas parfaitement aligné sur les personnages, complète le réalisateur, le public peut se retourner contre toi. Si le ton n'est pas juste, si l'émotion ou la logique ne fonctionne pas, les spectateurs peuvent se dire : 'Je n'y crois pas, pourquoi font-ils ça, pourquoi s'arrêtent-ils pour chanter ?' Il y a énormément d'écueils possibles. Donc notre objectif était de faire tout le travail en amont pour livrer 'For Good' de la manière la plus simple et la plus sincère possible."

Selon le cinéaste, la force de cette scène repose sur Ariana Grande et Cynthia Erivo. "Heureusement qu'on les a pour porter ce moment ! Mais même si elles sont parfaites, si les personnages qu'on a construits avant ne mènent pas à ça, si le ton est faux, on ruine cette chanson. C'était un héritage trop important pour que l'on puisse échouer."

Il s'agit en tout cas, à notre humble avis, de la scène la plus touchante et réussie de cette seconde partie de Wicked. Vous pouvez la (re)voir dans la partie 2, disponible en version digitale sur les plateformes d'achat et de location depuis ce 19 mars avec Universal Pictures Home Entertainment.