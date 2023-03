Riverdale : à quelle heure sort la saison 7 sur Netflix ?

RIVERDALE SAISON 7. "Riverdale" est de retour pour sa septième et dernière saison. A partir de quelle heure voir les épisodes sur la plateforme de streaming Netflix ?

[Mis à jour le 29 mars 2023 à 17h00] Riverdale tire sa révérence. La saison 7, qui est aussi la dernière de la teen série fantastique de la CW, débute ce mercredi. En France, c'est du côté du streaming légal, et plus particulièrement de la plateforme Netflix, qu'il faut se tourner pour visionner les épisodes. A cause du décalage horaire, le début de la saison est à découvrir ce jeudi 30 mars 2023, à 9h01 pour les fans français, comme le reste des productions de la plateforme.

Dans la saison 7 de Riverdale, Jughead est envoyé dans les années 1950 et croise ses amis, qui n'ont aucune idée d'avoir pu vivre à une époque future. Cette intrigue reprend le principe de la bande-dessinée Archie originale, qui se permet de voyager entre les mondes et les époques. Ci-dessous, découvrez le trailer de la saison 7 de Riverdale.

Obtenir les nouveaux épisodes de Riverdale n'est pas compliqué du tout. En effet, il vous suffit d'être abonné à Netflix, qui diffuse la série en France au rythme américain, au lendemain de la diffusion de chaque épisode aux Etats-Unis. C'est le géant américain qui a négocié l'exclusivité des droits de diffusion de la série en France, il n'est donc pas possible de regarder les nouveaux épisodes ailleurs dans l'Hexagone.