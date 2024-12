Nouveautés Netflix : les séries et les films qui vont faire parler en janvier 2025

La plateforme de streaming met en ligne de nouvelles séries et de nouveaux films pour débuter l'année 2025. On fait le point sur toutes les entrées prévues au catalogue.

La nouvelle année débute aussi sur Netflix, avec de nouveaux contenus à découvrir pour démarrer 2025. Côté films, les abonnés pourront découvrir Ad Vitam à partir du 10 janvier 2025. Porté par Guillaume Canet, ce thriller français suit un ancien membre du GIGN plongé dans une affaire d'état lorsque sa femme est kidnappée par un groupe d'hommes armés. L'événement sera certainement le retour de Cameron Diaz à l'écran dans Back in Action, qui sort le 17 janvier.

Côté séries, l'événement du moi sera sans conteste la sortie de la saison 2 de The Night Agent, dont la première saison avait fait un joli carton en mars 2023. Peter et Rose se retrouvent désormais dans le viseur d'un criminel de guerre et d'un trafiquant d'informations dans cette suite, mise en ligne le 23 janvier. La série française Super Mâles, qui suit un groupe d'amis (Manu Payet, Guillaume Labbé...) forcés de remettre en question leurs privilèges acquis à cause du patriarcat, sortira le 24 janvier. Tu me manques (1er janvier), A l'aube de l'Amérique (9 janvier), XO, Kitty (16 janvier) et The Recruit (30 janvier) sont d'autres séries qui vont faire parler d'elles ce mois-ci. Ci-dessous, retrouvez le calendrier des principales sorties Netflix à venir.

Les nouvelles séries

Tu me manques : 1 er janvier 2025

: 1 janvier 2025 Un trésor de belle-mère (saison 2) : 2 janvier 2025

Love is Blind : Allemagne : les 3, 10, 17 et 19 janvier 2025.

Bandidos (saison 2) : 3 janvier 2025

Selling the City : 3 janvier 2025

Demande aux Etoiles : 4 et 5 janvier 2025

Le crime à la racine : 7 janvier 2025

Subteran : 8 janvier 2025

: 8 janvier 2025 Les chiens de la Colline : 8 janvier 2025

Dubai Bling (saison 3) : 8 janvier 2025

A l'aube de l'Amérique : 9 janvier 2025

La famille Upshaw (partie 6) : 9 janvier 2025 (16

Asura : 9 janvier 2025

Machos Alfa (saison 3) : 10 janvier 2025

Désordre public : 15 janvier 2025

XO, Kitty (saison 2) : 16 janvier 2025

(saison 2) : 16 janvier 2025 The Night Agent (saison 2) : 23 janvier 2025

(saison 2) : 23 janvier 2025 Super Mâles : 24 janvier 2025

The Recruit (saison 2) : 30 janvier 2025

Mo (saison 2) : 30 janvier 2025

La petite fille sous la neige (saison 2) : 31 janvier 2025

Les nouveaux films

Pas de ma faute ! : 1 er janvier 2025

: 1 janvier 2025 Numéro 24 : 1 er janvier 2025

janvier 2025 La vie selon Cunk : 2 janvier 2025

Wallace & Gromit : la palme de la vengeance : 3 janvier 2025

Umjolo : c'est moi qui décide : 3 janvier 2025

: 3 janvier 2025 Ad Vitam : 10 janvier 2025

Back in Action : 17 janvier 2025

: 17 janvier 2025 Au-delà des vagues : 24 janvier 2025

Les deux hémisphères de Lucca : 31 janvier 2025

Netflix reste l'une des plateformes de streaming les plus populaires sur le marché audiovisuelles. Après avoir découvert notre sélection des programmes, vous souhaitez peut-être souscrire à une offre si ce n'est pas déjà fait, ou vous renseigner sur l'abonnement. Comment s'abonner ? Quelle offre est la plus avantageuse ? Quels sont les prix ? Y a-t-il un essai gratuit ? Dans l'article ci-dessus, on vous détaille toutes les infos pratiques à connaître sur Netflix.