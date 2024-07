Le flic de Beverly Hills 4 : faut-il avoir vu les précédents pour comprendre le film Netflix ?

L'inspecteur Axel Foley reprend du service dans le film "Le flic de Beverly Hills 4" disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Préparez-vous à avoir de nouveau en tête le thème au synthétiseur bien connu du Flic de Beverly Hills : Eddie Murphy enfile pour la quatrième fois le costume de l'officier Folley. Entre le troisième opus et celui-ci : 30 ans se sont écoulés. Alors faut-il replonger dans les précédents films datant de 1984, 1987 et 1994 pour ne pas être trop largué avec ce nouveau scénario ? Aucunement ! Ce quatrième film développe une nouvelle intrigue qui prend en compte le temps qui a passé. Folley va travailler avec sa fille et une nouvelle mission sous haute tension l'attend.

Le casting compte évidemment Eddie Murphy dans le même rôle d'Axel Foley. La fille du héros est incarnée par Taylour Paige (Zola, High School Musical 3) et son ex par Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Dark Knight Rises). Clin d'oeil aux précédents films de 1984, 1987 et 1994 cependant, trois de ses anciens collègues reprennent du service aussi : Judge Reinhold dans le rôle de Billy Rosewood, Paul Reiser dans celui de Jeffrey Friedman et John Ashton, alias John Taggart. Cette suite a mis beaucoup de temps à se faire alors qu'elle avait été évoquée juste après le troisième film en 1994. Une série produite par CBS avait avorté avant que Paramount ne se décide à relancer la franchise au cinéma, puis revende les droits de distributions à Netflix.

Quelle est l'intrigue de Le flic de Beverly Hills 4 ?

Le lieutenant Axel Foley est de retour dans les rues de Beverly Hills. La vie de sa fille étant menacée, il fait équipe avec elle, avec un nouveau partenaire et avec ses vieux potes, Billy Rosewood et John Taggart, pour mettre

Quels acteurs au casting de Le flic de Beverly Hills 4 ?

Eddie Murphy : lieutenant Axel Foley

Taylour Paige : Jane Foley

Joseph Gordon-Levitt : inspecteur Bobby Abbott

Judge Reinhold : lieutenant William "Billy" Rosewood

John Ashton : sergent John Taggart

Paul Reiser : inspecteur Jeffrey Friedman

Bronson Pinchot : Serge

Kevin Bacon : capitaine Grant

Mark Pelligrino

Suzane Ford : Felicity

Patricia Belcher : juge Angelic

Où voir Le flic de Beverly Hills 4 en streaming ?

Pour découvrir Le Flic de Beverly Hills : Axel F., vous pourrez vous rendre sur la plateforme Netflix. Accéder à ce service de streaming n'est pas gratuit : il vous en coûtera un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard (avec pub), à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).