Prime Video : des nouveautés films et série à ne pas manquer en mai sur Amazon

Voici toutes les nouvelles sorties à ne pas manquer en mai 2025 sur la plateforme de streaming.

Qu'est-ce qu'on regarde en mai 2025 sur Prime Video ? Parmi les sorties à ne pas rater ce mois-ci, la plus importante reste la sortie de la saison 2 de Coeurs noirs. Celle-ci est mise en ligne sur la plateforme de streaming d'Amazon le 9 mai et reprend directement après les événements de la première saison. Les fans de Nine Perfect Strangers, série portée par Nicole Kidman, pourront également découvrir la saison 2 dès le 22 mai 2025.

Du côté des films, L'ombre d'Emily 2 porté par Blake Lively et Anna Kendrick est un nouveau thriller glamour à découvrir depuis le 1er mai. Il y a également le remake français de la pépite romantique indé Palm Spring, à voir le 30 mai. Intitulé Un mariage sans fin, les rôles principaux sont incarnés par Tarek Boudali et Camille Rowe (en version US, c'est Adam Samberg et Cristin Milioti qui sont coincés dans une boucle temporelle qui leur font revivre tous les jours le même mariage). Ci-dessous on fait le point sur toutes les nouvelles entrées au catalogue de Prime Video en mai 2025.

The Mindy Project (saisons 1 à 6) : 3 mai 2025

Covert Affairs (saisons 1 à 5) : 3 mai 2025

Octopus ! (saison 1) : 8 mai 2025

Coeurs noirs (saison 2) : 9 mai 2025

Molly-Mae : Ma Vie Sans Filtre (saison 1 partie 2) : 9 mai 2025

Overcompensating (saison 1) : 15 mai 2025

Murder Drones (saison 1) : 16 mai 2025

Motorheads (saison 1) : 20 mai 2025

Nine Perfect Strangers (saison 2) : 22 mai 2025

Earnhardt (saison 1) : 22 mai 2025

La ferme de Clarkson (saison 4) : 23 mai 2025

Le (2e) meilleur hôpital de la galaxie (saison 2) : 27 mai 2025

The Better Sister (saison 1) : 29 mai 2025

Good Boy (saison 1) : 31 mai 2025

L'Ombre d'Emily 2 : 1er mai 2025

Saga Transformers : 1er mai 2025

The Gentlemen : 1er mai 2025

Teen Wolf : 1er mai 2025

Alien Proxima : 2 mai 2025

Gueules noires : 2 mai 2025

Mobking : 2 mai 2025

L'Evaluation : 8 mai 2025

A working man : 15 mai 2025

Jack Reacher 1 et 2 : 15 mai 2025

Alliés : 15 mai 2025

Brillantes : 15 mai 2025

Once upon a time... in Hollywood : 20 mai 2025

Ma France à moi : 25 mai 2025

La Proie 25 mai 2025

The Creator : 27 mai 2025

Un mariage sans fin : 30 mai 2025

Viaje de fin de Curso Mallorca : 30 mai 2025

