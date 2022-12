Alice in Borderland : le récap avant de voir la saison 2 sur Netflix

ALICE IN BORDERLAND SAISON 2. La saison 2 d'Alice in Borderland est disponible sur Netflix. Mais vous rappelez-vous bien de ce qu'il s'est passé dans les épisodes précédents ? Récap.

[Mis à jour le 22 décembre 2022 à 9h00] Alice in Borderland signe son grand retour sur Netflix. La saison 2 a été mise en ligne sur la plateforme de streaming ce jeudi 22 décembre 2022, soit deux ans après la découverte des premiers épisodes. Vous ne connaissez pas cette série ? Si vous aimez Squid Game, vous devriez adorer cette série japonaise, adaptation du roman graphique Imawa no Kuni no Alice d'Haro Asô. Vous avez vu la première saison mais vous ne vous rappelez plus des événements principaux ? On vous propose le récap de ce qu'il faut savoir avant d'entamer la saison 2 ci-dessous.

Dans la saison 1 d'Alice in Borderland, Arisu et ses meilleurs amis sont propulsés dans un Tokyo alternatif et désert, où leurs jours sont comptés. Ils peuvent toutefois gagner des "points de vie" pour survivre plus longtemps en remportant des jeux qui peuvent s'avérer mortels. Alors que ses deux amis meurent, Arisu fait la rencontre d'Usagi, avec qui il poursuit son aventure. Ils décident alors d'intégrer l'organisation de joueurs "la Plage", menée par un homme nommé Le Chapelier. A la fin des premiers épisodes, le Chapelier est assassiné, et une chasse aux sorcières est organisée. Alors qu'Arisu et Usagi découvrent la vérité sur La Plage, Mira, l'une des dirigeantes, leur révèle qu'elle fait en réalité partie des gestionnaires du jeu dans lequel ils se trouve. Ils doivent alors passer au prochain niveau...

Synopsis - Arisu, un passionné de jeux vidéos désabusé, se retrouve projeté dans un Tokyo alternatif désert. Seule une autre jeune femme, Usagi, est dans la même situation. Ils vont devoir relever plusieurs épreuves mortelles pour espérer survivre dans cet univers, et en comprendre les rouages et les mystères.

Alice in Borderland a été la surprise de la fin d'année 2020. Les abonnés de Netflix ont pu découvrir la première saison le 10 décembre 2020. Deux ans plus tard, de nouveaux épisodes sortent enfin sur la plateforme de streaming : c'est le 22 décembre 2022 que l'on peut découvrir Alice in Borderland saison 2, toujours sur Netflix. Pour voir les nouveaux épisodes, il suffit d'avoir un compte sur le site !