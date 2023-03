En place : la saison 2 confirmée par Netflix, à quelle date ?

EN PLACE NETFLIX. Netflix vient de confirmer la saison 2 de la série "En place" de Jean-Pascal Zadi. La série devrait arriver "prochainement" sur la plateforme de streaming.

[Mis à jour le 22 mars 2023 à 17h05] Après avoir été élu président de la République, il est désormais temps de gouverner pour Stéphane Blé. Netflix vient de confirmer avec un petit trailer la sortie prochaine de la saison 2 de En place. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été donnée pour la série de Jean-Pascal Zadi et François Uzan, la plateforme se contentant de dire que les nouveaux épisodes seront disponibles "prochaiement".

La série En Place est disponible sur Netflix depuis ce vendredi 20 janvier 2023. Dans la première saison, Jean-Pascal Zadi incarne un éducateur idéaliste qui se retrouve par accident en pleine course à l'élection présidentielle. Au casting de la série En Place, on retrouve donc Jean-Pascal Zadi dans le rôle principal, mais aussi Eric Judor, Benoît Poelvoorde, Marina Foïs, Panayotis Pascot, Fadily Camara, Fary ou encore Pierre-Emmanuel Barré. On ne connaît pas encore le casting de la saison 2.

fiche série

Synopsis - Stéphane Blé, un éducateur idéaliste, se retrouve propulsé dans la course présidentielle par accident. La série est disponible sur Netflix à partir du 20 janvier 2023. Une saison 2 est prévue prochainement sur la plateforme de streaming.