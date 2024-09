In Vogue 90s : (re)vivez le meilleur des années 90 à travers le témoignage d'icônes de la mode

"In Vogue : The 90s" est une série documentaire britannique de Disney+ qui revient sur l'histoire des années 90 telle qu'elle a été racontée dans le magazine Vogue.

In Vogue: The 90s, la nouvelle série documentaire originale de Disney+, retrace l'histoire des années 90, en particulier celle de l'industrie de la mode à travers le témoignage d'icônes telles qu'Anna Wintour, Claudia Schiffer, Tom Ford et bien d'autres.

Au programme, la naissance des supermodels, l'impact de la musique sur la mode, les différents looks sur le tapis rouge ou encore l'influence des créateurs Alexander Mc Queen et John Galliano. Les trois premiers épisodes de In Vogue: The 90s sont diffusés pendant la Fashion Week de Londres, le 13 septembre 2024, et les trois derniers, pendant la Fashion Week de Milan, le 20 septembre.

S'abonner à Disney+

De quoi parle In Vogue: The 90s ?

In Vogue: The 90s, revient sur l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de la mode. Les six épisodes de la série évoquent également les moments clés des années 90 : l'essor du Grunge, du hip hop, l'influence d'Hollywood, la mondialisation de la mode américaine et le Met Gala. En mettant en lumière les créateurs et les tendances d'une époque qui a redéfini la culture populaire contemporaine tout en abordant des sujets tels que la musique, la politique ou le cinéma, In Vogue: The 90s s'adresse aussi bien aux passionnés de mode qu'aux amateurs de documentaires culturels.

Quelles personnalités au casting de In Vogue: The 90s ?

Gwyneth Paltrow

Hillary Clinton

Jean Paul Gaultier

Kate Moss

Kim Kardashian

Mary J. Blige

Missy Elliott

Naomi Campbell

Nicole Kidman

Sarah Jessica Parker

Stella McCartney

Tommy Hilfiger

Victoria Beckham

Et d'autres célébrités

Où voir In Vogue: The 90s en streaming ?

Les six épisodes de la série documentaire In Vogue: The 90s sont diffusés en deux fois sur Disney++ : la première partie est disponible le 13 septembre 2024 et la deuxième, le 20 septembre. Pour (re)découvrir les faits les plus marquants de l'histoire de la mode et profiter d'autres séries comme Cristóbal Balenciaga ou Becoming Karl Lagerfeld, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 euros par mois (avec publicités), 8,99 euros par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 11,99 euros par mois (tous les avantages dont 4 écrans).