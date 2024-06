La terre des femmes : de quoi parle la nouvelle série avec Eva Longoria ?

"La terre des femmes", série réunissant Eva Longoria et Carmen Maura, est sortie le 26 juillet 2024 sur Apple TV+.

Bonne nouvelle pour les fans de Desperate Housewives, Eva Longoria est de retour dans une comédie dramatique qui est disponible sur Apple TV+. Dans La terre des femmes, adaptation du best-seller de Sandra Barneda, l'actrice donnera la réplique à Carmen Maura, rendue célèbre par les films de Pedro Almodóvar (Femmes au bord de la crise de nerfs, Volver). Les six épisodes de la série, tournés en anglais et en espagnol, retracent la fuite d'une new-yorkaise, obligée de s'exiler dans un petit village d'Espagne avec sa mère et sa fille.

Quelle est l'intrigue de La terre des femmes ?

Après avoir découvert que son mari avait impliqué toute la famille dans des malversations financières, Gala n'a plus le choix : elle doit quitter New York avec sa mère et sa fille. Pour échapper aux dangereux criminels qui sont à leurs trousses, les trois femmes espèrent trouver refuge dans un petit village viticole du nord de l'Espagne, que la mère de Gala avait fui 50 ans auparavant, jurant de ne plus y remettre les pieds. Mais ce retour aux sources ne se passe pas comme prévu puisque des rumeurs dévoilant certains secrets de famille commencent à circuler…

Quels acteurs au casting de La terre des femmes ?

Eva Longoria : Gala

Carmen Maura : Julia

Santiago Cabrera : Amat

Gloria Muñoz : Mariona

Victoria Bazua : Kate

Jimmy Kitson : Hank

Vianessa Castaños : Edna

Où voir La terre des femmes en streaming ?

La série est sortie le 26 juin 2024 sur Apple TV+. Rappelons que l'abonnement est payant : après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple. Sachez aussi que les programmes d'Apple TV+ sont inclus dans tous les abonnements à Canal++.