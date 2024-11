Cruel Intentions : ce film culte des années 90 devient une série sulfureuse sur Prime Video

La chaîne américaine NBC adapte Sex Intention, film des années 1990 modernisant vaguement Les liaisons dangereuses, en série.

En France, le film était sorti en 1999 sous le nom de Sexe Intentions mais la série de 2024, adaptée du film donc (et plus vaguement une modernisation très libre du roman Les Liaisons dangereuses de l'écrivain français Choderlos de Laclos), reprend le titre original : Cruel Intentions.

L'histoire ne se déroule plus à New York comme dans le film mais à Washington, et replonge dans le monde des ultra-riches et puissants où séduire et manipuler est une véritable stratégie de survie.

Développée par la chaîne américaine NBC, la série est disponible en streaming le 21 novembre sur Prime Video. Au casting de la série, Sarah Catherine Hook et Zac Burgess ont remplacé Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe dans les rôles respectifs de Merteuil et Valmont. Savannah Smith (Gossip Girl), Sara Silva (The Boys) ou encore John Harlan Kim (Flynn Carson et les Nouveaux aventuriers) complètent le casting.

Quelle est l'intrigue de la série Cruel Intentions ?

Au très élitiste Manchester College à Washington, où la réputation compte plus que tout, l'appartenance à des fraternités et des sonorités sont la référence, et où Caroline Merteuil et Lucien Belmont, demi-soeur et demi-frère, vont tout faire pour rester au sommet de la hiérarchie sociale.

Quels acteurs au casting de la série Cruel Intentions ?

Sarah Catherine Hook : Caroline Merteuil

Zac Burgess : Lucien Belmont

Savannah Smith : Annie Grover

Sara Silva : Cece Carroway

John Harlan Kim : Blaise Powell

Kobe Clarke : Scott Russell

Sean Patrick Thomas : Hank Chadwick

Brooke Lena Johnson : Beatrice Worth

Où voir la série Cruel Intentions en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Cruel Intentions en exclusivité sur Prime Video dès le 21 novembre 2024. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.