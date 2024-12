The Sticky : une comédie canadienne inspirée d'un fait divers sur Prime Video

The Sticky est une série réalisée par Michael Dowse et Joyce Wong. Les huit premiers épisodes de la saison 1 sont disponibles en streaming depuis le 6 décembre 2024 sur Prime Video.

Oubliez tout ce que vous connaissez sur les films de braquages. Dans The Sticky, pas de criminelles super entraînées, ni d'espions à la musculature impressionnante, mais une fermière, un agent de sécurité véreux et un gangster de pacotille. Le pire ? C'est que c'est une histoire (presque) vraie ! The Sticky, est une comédie dramatique inspirée d'un fait divers survenu au Québec en 2012, où des milliers de tonnes de sirop d'érables (20 millions de dollars tout de même) avaient été volés, et qui avait fait couler beaucoup d'encre.

Les six épisodes de la première saison de The Sticky ont été créés et mis en scène par Brian Donovan (American Housevife) et Ed Herro (American Housewife, the neighbors) et réalisés par Michael Dowse (The Stuber, Coffee and Kareem) et Joyce Wong (Sort of, Baroness von Sketch Show). Vous pouvez découvrir The Sticky en streaming sur Prime Video depuis le 6 décembre 2024.

Quelle est l'intrigue de The Sticky ?

Ruth Landry est une fermière québécoise qui produit du sirop d'érable. Victime d'un système cruel qui menace de lui retirer tous ses biens, Ruth Landry a soif de revanche. Elle fait alors la connaissance d'un gangster venu de Boston et de l'agent de sécurité du surplus de sirop d'érable canadien. Les trois compères décident alors de monter le casse le plus collant de l'histoire du Canada et de voler pour plusieurs millions de dollars de sirop au surplus canadien.

Quel casting pour The Sticky ?

Margo Martindale : Ruth Clarke

Ruth Clarke Guillaume Cyr : Remy Bouchard

Remy Bouchard Chris Diamantopoulos : Mike Byrne

Mike Byrne Tristan D. Lalla : Don Leblanc

Don Leblanc Suzanne Clément : Detective Valérie Nadeau

Detective Valérie Nadeau Meegwun Fairbrother : Gary Montour

Gary Montour Mickaël Gouin : Leo Gauthier

Leo Gauthier Catherine Lemieux : Louise

Louise Catherine Audet-Lapointe : Josée

Josée Mark O'Brien : Charlie

Charlie Vickie Papavs : Florence Russell

Florence Russell Jason Cavalier : Orval Steeks

Où découvrir The Sticky en streaming ?

The Sticky est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 6 décembre 2024. Le service de VOD du géant Amazon est connu pour son catalogue éclectique et ses nombreuses options, qui permettent de visionner la plupart des films actuels. Vous pouvez vous abonner à Prime Video pour 6,99 euros par mois.