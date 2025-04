El Jardinero : une nouvelle mini-série espagnole qui va tenir en haleine les abonnés de Netflix

"El Jardinero" est une série réalisée par Miguel Sáez Carral. Elle est diffusée en streaming sur Netflix depuis le 11 avril 2025.

À mi-chemin entre la romance et le thriller, El Jardinero est une série espagnole créée par Miguel Sáez Carral (Ni una más). Cette exclusivité Netflix est portée par un casting d'acteurs hispaniques dont la réputation n'est plus a faire de l'autre côté des Pyrénées comme Alvaro Rico (Elite, Sagrada Familia), Cecilia Suárez (La casa de las flores, Capadocia) ou encore Catalina Sopelana (El inmortal, Fraternity).

La production de cette série originale de Netflix et son casting ont été annoncés en 2023 pour un tournage en 2024 à Madrid, Toledo et Cambados, qui révèlent pour l'occasion certains de leurs plus magnifiques jardins. Les six épisodes de la série El jardinero sont diffusés en streaming depuis le 11 avril 2025.

Quelle est l'intrigue d'El Jardinero ?

Victime d'un accident de voiture quand il avait six ans, Elmer a perdu la capacité de ressentir des émotions. Désormais adulte, le jeune homme vit et travaille avec sa mère, La China, une femme oppressante qui tient une jardinerie. Derrière sa vitrine fleurie, l'établissement cache un secret macabre : La China s'est aussi spécialisée dans le meurtre sur gage et profite du manque d'émotions d'Elmer pour tuer ses cibles. Un jour, Elmer reçoit l'ordre d'assassiner Violeta, une enseignante de maternelle. Ce qui devait être un contrat comme les autres dérape lorsqu'Elmer tombe amoureux de Violeta. Les émotions qu'il pensait disparues ressurgissent peu à peu. Malheureusement, La China n'a pas l'intention de renoncer à ce contrat juteux.

Quel casting pour El Jardinero ?

Álvaro Rico : Elmer

Elmer Cecilia Suárez : La China Jurado

La China Jurado Catalina Sopelana : Violeta

Où visionner El Jardinero en streaming ?

Les six épisodes d'El Jardinero sont disponibles en streaming sur la plateforme de téléchargement Netflix depuis le 11 avril 2025. Pour découvrir cette série en exclusivité, ainsi que toutes les séries espagnoles Netflix comme Elite, Ni una más ou encore El silencio Vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming à partir de 5,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher avec publicités. D'autres offres sans pub mais plus coûteuses, à 13,49 euros par mois ou 19,99 euros par mois, sont proposés par le géant du visionnage en ligne.