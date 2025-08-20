Hostage : un nouveau thriller politique en seulement 5 épisodes sur Netflix

"Hostage" est une mini-série britannique réalisée par Matt Chalman avec Julie Delpy. Les cinq épisodes de ce thriller politiques sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix le 21 août 2025.

Hostage est une mini-série britannique créée par Matt Charman (Bridges of Spie). Ce thriller politique s'adresse tout particulièrement aux abonnés français puisque cette série oppose la Première ministre britannique à la Présidente de la République française, toutes deux plongées au cœur d'un complot qui menace leurs pays respectifs.

Les séries politiques sont ultra populaires et Netflix l'a rapidement compris, en passant maître du genre grâce à des classiques comme House of Cards ou Borgen, une femme au pouvoir. La plateforme au N rouge sait également se renouveler années après années avec des séries comme Anatomie d'un scandale ou encore The diplomat, un des récents cartons Netflix. Les cinq épisodes de la minisérie Hostage sont, eux, disponibles en streaming sur Netflix le 21 août 2025.

Quelle est l'intrigue d'Hostage ?

Première ministre incorruptible et dévouée du Royaume-Unis, Abigail Dalton voit sa vie basculer dans l'horreur le jour où son mari est enlevé par un mystérieux groupuscule terroriste ultra violent. Dalton doit démissionner immédiatement si elle veut revoir son époux vivant. De son côté, Vivienne Toussaint est Présidente de la République française et est victime de chantage. Les deux femmes découvrent alors qu'elles sont au cœur d'un complot qui les concerne personnellement, mais qui menace aussi leurs pays. Vont-elles se soumettre aux demandes des terroristes, ou décider de s'unir pour découvrir la vérité ?

Quel casting pour Hostage ?

Julie Delpy : Vivienne Toussaint

Vivienne Toussaint Suranne Jones : Abigail Dalton

Abigail Dalton Corey Mylchreest : Matheo Lewis

Matheo Lewis Lucian Msamati : Kofi Adomako

Kofi Adomako Ashley Thomas : Dr Alex Anderson

Dr Alex Anderson James Cosmo : Max

Max Jehnny Beth : Adrienne Pelletier

Où découvrir Hostage en streaming ?

Les cinq épisodes de la mini-série Hostage sont mis en ligne en streaming sur la plateforme Netflix le 21 août 2025. Le service du site au N rouge propose de nombreuses autres séries politiques comme The Diplomat, mais aussi la récente sitcom Miss Gouvernor. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à la plateforme de vidéo à la demande à partir de 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. D'autres offres plus onéreuses et sans publicités existent également.