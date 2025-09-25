Indociles : de quoi parle la nouvelle série d'horreur de Netflix en 8 épisodes ?

"Indociles" est une mini-série américaine réalisée par Mae Martin et interprétée par Toni Colette. Les huit épisodes de ce thriller horrifique sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 25 septembre 2025.

Indociles (aussi connue sous le nom de Wayward en VO) est une mini-série américaine horrifique réalisée par Mae Martin. Si Martin a commencé sa carrière comme humoriste et reste connue pour la série Feel Good, l'artiste originaire du Canada n'a pas eu peur de surprendre ses fans avec une série à contre-courant en misant sur une ambiance glaçante...

Pour porter cette mini-série, Martin a pu compter sur l'actrice Toni Collette, qui a fait ses preuves dans l'horreur (Hérédité, Sixième sens), dans le drame (The Hours) comme dans la comédie (Little Miss Sunshine, Wanderlust). Dans Indociles, la comédienne australienne interprète Evelyn Wade, la charismatique et inquiétante directrice du centre de redressement au cœur de l'intrigue. Les huit épisodes d'Indociles sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 25 septembre 2025.

Quelle est l'intrigue d'Indociles ?

Bienvenue à Tall Pines, une petite bourgade américaine rurale où il fait bon vivre. Entre des habitants toujours avenants et serviables et un cadre verdoyant apaisant, Tall Pines offre l'environnement idéal pour repartir de zéro. La ville accueille d'ailleurs un centre de redressement pour adolescents turbulents, dirigé par la bienveillante et charismatique Evelyn Wade. Les résultats sont au rendez-vous et, décidément, Tall Pines semble mériter sa réputation. Jusqu'au jour où deux adolescentes terrifiées s'enfuient du centre et réussissent à convaincre Alex, un jeune policier, de les aider. Peu à peu, le trio découvre que sous son apparence idyllique, Tall Pines cache de sombres et terrifiants secrets.

Quel casting pour Indociles ?

Mae Martin : Alex Dempsey

Alex Dempsey Toni Collette : Evelyn Wade

Evelyn Wade Sarah Gadon : Laura Redman

Laura Redman Sydney Topliffe : Abbie

Abbie Alyvia Alyn Lind : Leile

Leile Brandon Jay McLaren : Dwyane Andrews

Dwyane Andrews Tattiawna Jones : Rabbit

Rabbit Isolde Ardies : Stacey

Stacey Joshua Close : Duck

Duck Patrick J. Adams : Wyatt Turner

Wyatt Turner Patrick Gallagher : Chief Bartell

Chief Bartell Gage Munroe : Riley

Riley Byron Mann : Brian

Où visionner Indociles en streaming ?

Les huit épisodes d'Indociles sont disponibles en streaming depuis le 25 septembre 2025 sur la plateforme Netflix. Il vient rejoindre les autres films et séries de l'actrice australienne Toni Collette, comme l'horrifique Hérédité, ou la comédie Wanderlust. Pour y accéder vous pouvez vous abonner à l'une des trois offres mensuelles Netflix : l'essentielle avec publicités (7,99 euros), la standard (14,99 euros) et la premium (21,99 euros).