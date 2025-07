Une nature sauvage : de quoi parle la nouvelle série policière avec Eric Bana sur Netflix ?

Thriller au sein des parcs américains avec la série "Une nature sauvage" sur Netflix. Les infos sur le programme.

Paysages grandioses et isolés nimbés de mystères : Netflix propose à ses abonnés une nouvelle série créée par Mark L. Smith (The Revenant) et Elle Smith (La Fille du roi des marais) où la nature joue un personnage très inquiétant. Fort de six épisodes, le thriller La nature sauvage met en scène une affaire au cœur d'un territoire hostile - le parc national de Yosemite- à partir du 17 juillet sur la plateforme de streaming.

Pour information, la série n'a pas été tournée dans le parc incriminé mais en Colombie-Britannique ! Pour revêtir le costume de l'agent du parc, la production a choisi Eric Bana (Hulk, Munich, Deux soeurs pour un roi). Il est accompagné de Lily Santiago (La Brea) dans le rôle d'une détective débutante venue de la ville. Sam Neill (Jurassic Park, Les Tudors) incarne son supérieur hiérarchique et Rosemarie DeWitt (United States of Tara) son ex-femme et psychologue dans le parc.

Quelle est l'intrigue de la série Une nature sauvage ?

Kyle Turner, un agent spécial travaillant pour les parcs nationaux américains, a pour mission de faire respecter la loi dans le parc de Yosemite. Il enquête sur un décès brutal et suspect qui le mène sur la trace des sombres secrets de la vaste étendue sauvage, et de son propre passé.

Quels acteurs au casting de la série Une nature sauvage ?

Eric Bana : Kyle Turner

Sam Neill : Paul Souter

Rosemarie DeWitt : Jill Bodwin

Lily Santiago : Naya Vasquez

Wilson Bethel : Shane Maguire

Ezra Franky : Lucy Cook

Josh Randall : Scott Bodwin

Où voir la série Une nature sauvage en streaming ?

Pour regarder la série Une nature sauvage, dont la saison 1 est disponible à partir du 17 juillet 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).