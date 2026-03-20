Chuck Norris : l'acteur est mort brutalement après un mystérieux "malaise" et une hospitalisation d'urgence

CHUCK NORRIS. L'iconique acteur américain Chuck Norris est mort, a annoncé sa famille dans l'après-midi ce vendredi 20 mars 2026. L'acteur, célèbre pour la série "Walker, Texas Ranger", avait été hospitalisé en urgence ce jeudi. Il était âgé de 86 ans.

Chuck Norris avait été hospitalisé en urgence hier, on a appris sa mort ce vendredi 20 mars 2026. Il était âgé de 86 ans. C'est sa famille qui a annoncé le décès de l'acteur américain. "C'est avec le cœur lourd que notre famille partage le décès soudain de notre bien aimé Chuck Norris hier (jeudi) matin", est-il écrit dans une publication sur Instagram. La nouvelle de son hospitalisation avait été annoncée dans la soirée du jeudi 19 mars par le média américain TMZ.

D'après les premières informations, l'inoubliable acteur de Walker, Texas Ranger avait été transporté à la hâte dans un centre médical à Hawaii après un "malaise". Chuck Norris se trouvait sur l'île de Kauai lorsque cette urgence médicale, dont la nature n'a pas été dévoilée, l'a contraint à l'hospitalisation. Chuck Norris n'était pas dans un état critique, selon les premières informations, après le "malaise" qui a provoqué son hospitalisation. TMZ précisait même qu'un proche de Chuck Norris leur avait confié que l'acteur s'était encore entraîné la veille.

Des sources bien informées ont également assuré à TMZ que l'acteur était même de "bonne humeur", qu'il avait "le moral" et faisait même "des blagues". Cet incident est survenu quelques jours après que l'acteur, né le 10 mars 1940, ait fêté son anniversaire. À cette occasion, il avait d'ailleurs posté une vidéo plutôt rassurante sur son état de santé.

Selon sa famille, qui souhaite "préserver l'intimité des circonstances" de sa mort, Chuck Norris était entouré de ses proches et "en paix" au moment de son décès. "Aux yeux du monde, il était un artiste martial, un acteur et un symbole de force. Pour nous, il était un mari dévoué, un père et un grand-père aimant, un frère incroyable et le pilier de notre famille", peut-on encore lire sur le compte Instagram de la star. "Il a mené sa vie avec foi, détermination et un engagement sans faille envers ceux qu’il aimait. Par son travail, sa discipline et sa gentillesse, il a inspiré des millions de personnes à travers le monde et a laissé une empreinte indélébile sur tant de vies."

En 2017, Chuck Norris avait déjà été victime de deux infarctus en l'espace de quelques minutes après avoir assisté au Championnat mondial de la Fédération des arts martiaux unis.

La dernière vidéo de Chuck Norris

Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Chuck Norris montrait justement que, malgré les années, il continuait de s'entraîner avec un coach sportif. Il assurait même ne pas vieillir, et, bien au contraire, "monter de niveau" !

Chuck Norris devait revenir sur grand écran

Né en Oklahoma, après avoir servi dans l'US Air Force, Chuck Norris s'est d'abord fait connaître dans le monde des arts martiaux. Champion de karaté, il a même fondé sa propre discipline, le Chun Kuk Do. Après avoir dans un premier temps entraîné des célébrités à Hollywood, il s'est petit à petit fait une place à l'écran.

Véritable star dans les années 80 et 90, Chuck Norris reste pour beaucoup le capitaine Cordell Walker de la célèbre série américaine Walker, Texas Ranger. S'il s'est fait plus rare ces dernières années, Chuck Norris avait fait son retour, après douze ans d'absence, en 2024, dans Agent Recon, un film sorti uniquement outre-Atlantique. Il devait par ailleurs être prochainement à l'affiche de Zombie plane une comédie dans laquelle il devait incarner une version fictive de lui-même.