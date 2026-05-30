41 ans après "Retour vers le futur", Michael J. Fox et Christopher Lloyd vivent des retrouvailles émouvantes

Malgré plus de vingt ans d'écarts, les deux acteurs de "Retour vers le futur" restent très proches et le prouvent sur les réseaux sociaux.

Dans le milieu du cinéma, il n'est pas rare que des relations de travail se transforment en amitié durable. Michael J. Fox et Christopher Lloyd l'ont prouvé, malgré leur différence d'âge de 23 ans. Ils se sont rencontrés sur le tournage de Retour vers le futur, en 1985 : Fox incarnait l'iconique Marty McFly, Lloyd l'hilarant Dr Brown.

Quarante et un an plus tard, les deux comédiens de la trilogie culte continuent de se fréquenter, comme l'a prouvé Michael J. Fox (aujourd'hui âgé de 64 ans) dans une publication Instagram publiée il y a quelques semaines. On le voit aux côtés de Christopher Lloyd (87 ans), partager un moment complice dans un restaurant. "Dîner avec mon meilleur ami à la plage. L'an prochain, Retour vers le futur fêtera ses 41 ans. Chris aura 88 ans. C'est du lourd", peut-on lire sur le post.

© Capture d'écran Instagram @realmikejfox

Pourtant, rien ne prédisposait Michael J. Fox et Christopher Lloyd à développer une relation aussi longue. L'interprète de Marty McFly avait en effet expliqué auprès de Variety qu'il aura fallu attendre le tournage de Retour vers le futur 3 pour que leur collaboration devienne une véritable amitié.

"Chris est un type super", déclarait Michael J. Fox en 2023. Il est très énigmatique. Il m'a fallu quelques films avant de vraiment le connaître. Sur Retour vers le futur 3, on s'est lié d'une manière différente des autres films. J'ai découvert à quel point il aimait le métier d'acteur [....] cet homme est plein de surprises". Et d'ajouter : "Son amour du cinéma et son amour du métier... Il n'est pas un mec fou, c'est un artiste."

En octobre 2022, les deux comédiens avaient fait fondre le coeur de leurs fans avec des retrouvailles très émouvantes au New York Comicon. A cette occasion, Christopher Lloyd s'est souvenu de leur collaboration sur Retour vers le futur, assurant que "l'alchimie était là depuis la première scène que nous avons eue, elle était bien vivante et elle l'est restée pendant trois films".

De son côté, Michael J. Fox est revenu sur son diagnostic de la maladie de Parkinson, dont il souffre depuis 1991, et la manière dont son ami l'a épaulé : "La maladie de Parkinson est le cadeau qui continue de me fatiguer - mais c'est un cadeau, et je ne le changerais pour rien au monde. Des gens comme Chris ont été là pour moi, et beaucoup d'entre vous l'ont été. Il ne s'agit pas de ce que j'ai, mais de ce qu'on m'a donné." Des retrouvailles émouvantes qui mettent à chaque fois du baume au coeur de leurs fans.