Blake Lively contre Justin Baldoni : l'actrice contre-attaque et alourdit sa plainte

Blake Lively a porté plainte en décembre dernier contre le réalisateur de "Jamais plus" pour harcèlement sexuel sur le tournage. Elle assure aujourd'hui que d'autres femmes se sont plaintes du comportement de Justin Baldoni.

La bataille judiciaire entre Blake Lively et Justin Baldoni continue de faire des remous à Hollywood. Blake Lively a ajouté un nouveau poids à sa plainte pour harcèlement sexuel contre l'acteur et réalisateur de Jamais plus, assurant qu'un malaise régnait sur le plateau. Les avocats de la comédienne ont ainsi fait savoir ce mercredi 19 février 2025 que "Mme Lively n'était pas la seule à se plaindre de M. Baldoni et qu'elle a fait part de ses préoccupations au moment même où celles-ci sont apparues en 2023".

Dans ce texte, il est également indiqué que "M. Baldoni a reconnu les plaintes par écrit à l'époque. Il savait que d'autres femmes que Mme Lively étaient également mal à l'aise et s'étaient plaintes de son comportement". Les conseils de Blake Lively ont également fait savoir que ces deux autres actrices anonymes "témoigneront et produiront des documents pertinents". Blake Lively a également annoncé son intention de porter plainte pour diffamation.

Selon Variety, la comédienne assure qu'une "autre actrice" s'est plainte, "et a fait part de son sentiment que le travail sur le film souffrait du comportement de M. Baldoni". Selon les conseils de Blake Lively, Justin Baldoni aurait répondu par écrit en juin, "reconnaissant qu'il était au courant de ses préoccupations et que des ajustements seraient faits". "Une autre actrice a confié à Mme Lively qu'elle aussi se sentait mal à l'aise sur le plateau. Tout cela s'est produit, et a été documenté par écrit, près d'un an avant que le montage du film ne commence", est-il également mentionné.

Que reproche Blake Lively à Justin Baldoni ?

Blake Lively a porté plainte pour harcèlement sexuel contre Justin Baldoni le 20 décembre 2024. Elle a également porté plainte pour diffamation. Elle accuse également l'acteur et réalisateur d'avoir mené, par le biais de ses conseils, une campagne de dénigrement massive contre elle à la suite à une réunion au cours de laquelle elle aurait dénoncé "le harcèlement sexuel répété et d'autres comportements dérangeants" de Justin Baldoni et d'un producteur. Ces derniers ont porté plainte en retour. Le procès est fixé au mois de mars 2026 et se tiendra devant le tribunal fédéral de New York.

C'est le New York Times qui a donné davantage d'informations au lendemain du dépôt de plainte : la comédienne a dénoncé des baisers imposés, des discussions sur des sujets privés (le poids ou la religion de l'actrice, la vie sexuelle de l'acteur de manière inappropriée ou "son ancienne addiction au porno"), mais également des discussions sur le père de l'actrice décédé. Elle a également accusé l'un des producteurs, Jamey Heath, de lui avoir montré une vidéo de sa femme nue donnant naissance, et elle assure que les deux hommes seraient entrés dans sa loge lorsqu'elle était nue, dont "une fois alors qu'elle donnait le sein à son nourrisson", et ce, à chaque fois sans son autorisation.

Blake Lively raconte qu'après avoir exprimé son malaise lors d'une réunion de travail, des commentaires négatifs à son sujet ont émergé sur les réseaux sociaux, les forums et les articles de presse. Le New York Times relate dans son article des "messages privés" qui témoigneraient d'une volonté de nuire à sa réputation. L'actrice assure que Justin Baldoni aurait également multiplié les contenus dénonçant les violences conjugales (thème du film Jamais plus) dans le but de "protéger son image publique" avant que les accusations de l'actrice ne deviennent publiques.

"J'espère que mon action en justice contribuera à lever le voile sur ces sinistres tactiques de représailles visant à nuire aux personnes qui dénoncent des comportements répréhensibles et à protéger les autres qui pourraient être ciblés", a ajouté Blake Lively auprès du New York Times.

Justin Baldoni porte plainte à son tour

Justin Baldoni a également porté plainte pour diffamation contre Blake Lively, son mari Ryan Reynolds et des attachés de presse. Suite à l'article du New York Times, l'avocat du réalisateur et de sa boîte de production, Wayfarer Studios, Bryan Freedman, a dénoncé des "accusations scandaleuses et complètement fausses", assurant que son client était victime d'une "campagne de diffamation vicieuse entièrement orchestrée par Blake Lively et son équipe". Il a ajouté : "la vérité va choquer tous ceux qui ont été manipulés et ont cru à un récit manifestement faux", a averti l'avocat il y a quelques jours auprès du média People : "Le New York Times s'est plié aux désirs et aux caprices d'élites hollywoodiennes intouchables."

En retour, le réalisateur et acteur aurait porté plainte pour diffamation contre le New York Times qui a rapporté les accusations de Blake Lively, comme l'indique Variety. Le cinéaste et neuf autres plaignants poursuivent le journal pour diffamation, atteinte à la vie privée, divulgation de fausses informations et non-respect implicite de contrat. Ils demandent 250 millions de dollars de dédommagement. Selon Variety, la plainte de Baldoni et de son équipe affirme que l'actrice aurait utilisé "de fausses accusations de harcèlement sexuel pour s'assurer le contrôle unilatéral sur l'ensemble des aspects de la production du film".

En retour, le New York Times a assuré avoir mené "une enquête méticuleuse et responsable", qui "s'appuie sur l'examen de milliers de pages de documents originaux, notamment les SMS et les courriels que nous citons avec précision et en détail dans l'article. À ce jour, Wayfarer Studios, M. Baldoni, les autres personnes concernées par l'article et leurs représentants n'ont pas signalé une seule erreur", stipule le porte-parole du quotidien américain.