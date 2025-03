Mort de Yves Boisset : "Le Prix du danger", "Dupont Lajoie"... Quels films doit-on au réalisateur ?

Le réalisateur Yves Boisset est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé sa famille ce lundi 31 mars. Il s'était fait connaître pour ses films très engagés.

Le milieu du cinéma pleure le décès de Yves Boisset ce lundi matin. Le réalisateur, connu pour avoir signé des films engagés politiquement qui ont marqué les années 1970, est mort ce 31 mars a annoncé sa famille à l'AFP. Il était âgé de 86 ans. Cela faisait plusieurs jours qu'il était soigné à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), nous apprend BFM TV.

Avec Yves Boisset, c'est un cinéma politique et engagé qui s'éteint. En 1975, il signe l'un de ses films les plus célèbres, Dupont Lajoie, qui dénonce des meurtres racistes commis à Marseille quelques années plus tôt. Ce thriller politique porté par Jean Carmet a fait beaucoup parler, puisque des bagarres et des intimidations de l'extrême droite se sont produites lors du tournage et de sa sortie au cinéma. Ce film a obtenu l'Ours d'argent au Festival de Berlin l'année de sa sortie.

Parmi les films cultes de la filmographie de Yves Boisset, on retrouve également le thriller Le Prix du danger sorti en 1983. On y suit un candidat d'un jeu télévisé qui doit échapper à cinq assassins dans l'espoir de remporter 1 million de dollars. Gérard Lanvin y incarne le premier rôle, face à Michel Piccoli, Bruno Cremer et Marie-France Pisier.

Œuvres engagées et historiques

Globalement, Yves Boisset est un réalisateur engagé à gauche qui n'a pas manqué d'utiliser des événements réels pour ses oeuvres, comme l'affaire Ben Barka (L'Attentat) ou la guerre d'Algérie (R.A.S.). Plus globalement, il n'a pas manqué de dénoncer les dérives de la police (Un condé), son intrusion dans le monde judiciaire (Le Juge Fayard dit "le Shériff").

Dans les années 1980, c'est avec des films historiques pour la télévisioh qu'Yves Boisset s'illustre, comme L'Affaire Seznec, L'Affaire Dreyfus, Le Pantalon (qui revient sur l'affaire Lucien Bersot,), Jean Moulin ou L'Affaire Salengro.