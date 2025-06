Tensions au procès Weinstein : on vous explique pourquoi la justice pourrait tout annuler

Les jurés chargés du délibéré du procès Weinstein doivent arriver à un verdict unanime. Mais des tensions et des désaccords rendent l'hypothèse d'un blocage grandement possible.

C'est une décision de justice grandement attendu, et qui pourrait faire beaucoup parler d'elle. Le procès d'Harvey Weinstein, ancien producteur phare d'Hollywood accusé de multiples agressions sexuelles, doit bientôt toucher à sa fin après six semaines de débat.

Le magnat de 73 ans avait été condamné en 2023 à 23 ans de prison suite aux plaintes pour agressions sexuelles et viols déposées par l'ancienne assistante de production Miriam Haley, la mannequin Kaja Sokola et l'aspirante actrice Jessica Mann. Mais la cour d'appel de New York avait annulé le verdict en 2024 pour des questions de procédure : d'autres femmes avaient témoigné d'agressions au procès pour lesquelles Harvey Weinstein n'avait pas été inculpé.

Un nouveau procès s'est donc ouvert et devait donner lieu à un verdict après six semaines de débat. Oui, mais : des tensions et désaccords sont apparues parmi les 12 jurés qui doivent décider du sort d'Harvey Weinstein. Après trois jours de délibérations à huis clos, il semblerait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le verdict, qui doit être unanime.

Qu'est-ce qu'un "jury bloqué" ?

Lundi matin, l'un des jurés a demandé à parler au juge de "la situation qui ne va pas très bien". L'avocat d'Harvey Weinstein, Arthur Aidala, a assisté à la discussion et a rapporté auprès de l'AFP que certains fassent pression sur le juré pour "le faire changer d'avis" sur la base d'éléments extérieurs au débat. Un second juré avait déjà demandé à être démis de ses obligations vendredi, dénonçant une ambiance de "cour d'école". Le juge a toutefois refusé la demande d'annulation du procès proférée par Arthur Aidala, qui a dénoncé un "jury faussé".

Il n'est donc pas impossible qu'on se retrouve face à un "jury bloqué". Ce constat survient quand, après plusieurs jours de délibération, les membres d'un jury ne parviennent pas à obtenir un verdict à l'unanimité. Le juge doit alors prendre acte, annuler le procès, et tout réorganiser. Mais ce lundi à la mi-journée, les tensions semblaient s'être relativement apaisées, malgré des désaccords qui subsistent et non pas encore permis d'atteindre un verdict. Une autre jurée a déclaré au juge que "le ton est très différent aujourd'hui. Nous avançons".