Mort de Diane Ladd : sa fille Laura Dern rend hommage à une "héroïne extraordinaire"

Diane Ladd, actrice nommée à trois reprises aux Oscars, est décédée à l'âge de 89 ans. Un communiqué publié lundi 3 novembre est venu partager la triste nouvelle. Sa fille, la comédienne Laura Dern, a précisé que sa mère s'est éteinte à son domicile d'Ojai, en Californie, entourée de sa famille, mais sans détailler les causes de son décès.

"Elle était la plus merveilleuse des filles, mères, grands-mères, actrices, artistes et âmes sensibles, une personne d'une compassion hors du commun", précise Laura Dern dans son communiqué de presse, saluant "son héroïne extraordinaire" et une "mère exceptionnelle". "Nous avons eu la chance de l'avoir à nos côtés. Elle repose désormais en paix auprès des anges".

Laura Ladd a débuté sa carrière à la télévision et au cinéma. Il faudra attendre 1974 pour qu'elle trouve un rôle d'envergure au cinéma qui la propulse parmi les plus grands : c'est dans Alice doesn't live here anymore, film de Martin Scorsese. Elle y incarne une femme au tempérament bien trempé. Pour son interprétation, elle est nommée à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Au cours des décennies suivantes, elle s'est illustrée dans certains grands films du septième art américain : Chinatown, Primary Colors. Elle a également reçu deux nouvelles nominations aux Oscars de la meilleure actrice pour ses prestations dans Sailor et Lula et Rambling Roses, deux longs-métrages où elle donne la réplique à sa fille. En parallèle, elle fait des apparitions à la télévision dans Urgences, Les anges du bonheur et Alice.

De prestigieuses figures du cinéma dans sa famille

Originaire de Laurel, dans le Mississippi, Laura Ladd avait l'art dramaturgique dans le sang. Elle était la cousine germaine de Tennesse Williams, immense auteur dramaturgique américain à qui l'on doit Un tramway nommé désir, La Chatte sur un toit brûlant ou La ménagerie de verre.

Elle épouse Bruce Dern, également acteur éminent d'Hollywood, en 1960. Durant les neuf ans que dure leur mariage, ils auront deux filles : Diane Elizabeth, décédée à 18 mois des suites d'un accident de noyade, et Laura Dern. En seconde et troisième noce, elle épouse Willliam A. Shea Jr (1969-1977) puis Robert Charles Hunter (1999-2025). Ce dernier est décédé trois mois avant la mort de Laura Ladd.