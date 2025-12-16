Mort de Rob Reiner et Michele Singer : une dispute avec leur fils Nick à l'origine du meurtre ? Ce que l'on sait

Le réalisateur et son épouse ont été retrouvés morts dimanche 14 décembre à leur domicile de Los Angeles. Leur fils, Nick Reiner, a été inculpé pour le meurtre de ses parents.

Nick Reiner a-t-il tué ses parents, et si oui, pourquoi ? Le scénariste de 32 ans a en tout cas été inculpé pour meurtreet placé en détention plusieurs heures après la découverte des corps de ses parents, l'acteur et réalisateur Rob Reiner et la photographe et productrice Michele Singer, dimanche 14 décembre. Des blessures par arme blanches auraient été constatées par les autorités, selon plusieurs médias américains. "Notre division, chargée des vols et homicides, mène l'enquête. Elle a travaillé toute la nuit sur l'affaire et nous avons pu arrêter Nick Reiner, suspect dans cette affaire", a déclaré Jim McDonnell, chef de la police de Los Angeles, en conférence de presse lundi. "Il s'agit d'un incident très tragique", a-t-il ajouté. Selon plusieurs médias américains, une dispute aurait surgi la veille entre le fils et ses parents. Mais on ignore encore quel est le mobile du meurtre.

Rob et Michele Reiner ont été retrouvé sans vie par les secours et la police dimanche après-midi. Selon plusieurs médias américains, qui citent des sources proches de la famille ou de l'enquête, le couple aurait été victime de blessures par arme blanche. Un appel pour intervention médicale a été formulé par les secours vers 15h30 après avoir découvert les corps d'un homme de 78 ans et de son épouse de 68 ans. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner", ont fait savoir leurs proches auprès de Variety, demandant que leur intimité soit respectée dans ce moment douloureux.

Scénariste de 32 ans, Nick Reiner avait évoqué par le passé un long combat contre la toxicomanie dans son adolescence, plusieurs séjours en centre de désintoxication ainsi que des périodes de grandes précarités. Son histoire avait inspiré le film Being Charlie, réalisé par son père.

Selon les informations du Los Angeles Times, le mis en cause se serait disputé avec ses parents la veille de leur mort lors d'une fête chez le présentateur Conan O'Brien. Nick Reiner, qui vivait dans une dépendance de la maison de ses parents, se serait comporté bizarrement au cours de la soirée. Sa mère aurait également témoigné son inquiétude concernant la santé mentale de son fils cadet dans les semaines précédant sa mort.

Rob Reiner, 74 ans, s'est illustré durant toute sa carrière à plusieurs postes clés : connu comme réalisateur, il a également été acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière comme comédien dans les années 1970 à la télévision dans la sitcom All in the family, avant de réaliser son premier film, Spinal Tap, en 1984. Il a également signé Quand Harry rencontre Sally, classique de la comédie romantique encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le tournage de celui-ci, en 1989, qu'il avait rencontré son épouse, Michele Singer Reiner, photographe. On lui doit également l'adaptation de Misery, roman de Stephen King, ou le film Princess Bride.

Rob Reiner avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Des hommes d'honneur, et à plusieurs Golden Globes pour différentes réalisations.En tant qu'acteur, on l'a vu dans le rôle récurrent du père de Jess dans la série New Girl ou dans Le Loup de Wall Street. Il est également apparu très récemment dans la série The Bear.

Après un premier mariage avec l'actrice Penny Marshall de 1971 à 1981, dont il a adopté la fille, l'actrice et productrice Tracy Reiner (née en 1964), Rob Reiner a rencontré Michele Singer sur le tournage de Quand Harry rencontre Sally. Alors qu'il ne croyait plus en l'amour à l'époque, le réalisateur prévoyait que les héros de la comédie romantique culte ne finissent pas ensemble, jusqu'à sa rencontre avec la photographe. Retrouvant foi en l'amour avec elle, il décide d'offrir à ses personnages la fin heureuse que l'on connaît aujourd'hui. Rob Reiner et Michele Singer se marient en 1989.

Au cours de son premier mariage avec Penny Marshall, Rob Reiner a adopté la fille de son épouse, l'actrice et productrice Tracy Reiner (née en 1964). Puis, avec Michele Singer, il aura trois enfants : l'acteur et scénariste Jake Reiner, né en 1991, le scénariste Nick Reiner, né en 1993 et l'actrice Romy Reiner, née en 1998. Nick Reiner a été inculpé et placé en détention pour le meurtre de ses parents, retrouvés morts le 14 décembre 2025 à leur domicile de Los Angeles.