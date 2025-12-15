Mort de Rob Reiner : la piste de l'homicide évoquée, les circonstances troubles de son décès

Le réalisateur du film "Quand Harry rencontre Sally" et sa femme ont été retrouvés morts ce dimanche 14 décembre à son domicile de Los Angeles.

L'acteur et réalisateur Rob Reiner, connu pour les films Quand Harry Rencontre Sally, Misery et Princess Bride, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles ce dimanche 14 décembre. Son épouse, Michele, est également décédée. Pour l'heure, les circonstances du décès sont troubles, mais une enquête pour homicide a été ouverte par la police de Los Angeles. Le fils du couple, Nick Reiner, est actuellement interrogé par les autorités.

Rob et Michele Reiner ont été retrouvé par les secours et la police dimanche après-midi. Si leur identité n'a pas été immédiatement confirmée, un communiqué de presse de la famille est venu confirmer la mort des deux époux : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner", ont fait savoir leurs proches auprès de Variety, demandant que leur intimité soit respectée dans ce moment douloureux.

Selon les informations du tabloïd TMC, qui cite des sources proches de l'enquête, les deux victimes présenteraient des lacérations compatibles à des coups de couteau. Plusieurs sources proches de l'enquête ont fait savoir à des médias américains, comme People, que le fils de Rob Reiner et Michele Reiner est considéré comme une personne clé dans cette enquête. Scénariste de 32 ans, il avait évoqué par le passé un long combat contre la toxicomanie en 2016, ainsi que des périodes de grandes précarités. Il est actuellement interrogé par la police, mais n'a pas été arrêté pour le double meurtre.

Un réalisateur reconnu et admiré

Rob Reiner, 74 ans, s'est illustré durant toute sa carrière à plusieurs postes clés : connu comme réalisateur, il a également été acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière comme comédien dans les années 1970 à la télévision dans la sitcom All in the family, avant de réaliser son premier film, Spinal Tap, en 1984. Il a également signé Quand Harry rencontre Sally, classique de la comédie romantique encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le tournage de celui-ci, en 1989, qu'il avait rencontré son épouse, Michele Singer Reiner, photographe. On lui doit également l'adaptation de Misery, roman de Stephen King, ou le film Princess Bride.

Rob Reiner avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Des hommes d'honneur, et à plusieurs Golden Globes pour différentes réalisations.En tant qu'acteur, on l'a vu dans le rôle récurrent du père de Jess dans la série New Girl ou dans Le Loup de Wall Street. Il est également apparu très récemment dans la série The Bear.