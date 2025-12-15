Mort de Rob Reiner : la piste de l'homicide évoquée, les circonstances troubles de son décès
Le réalisateur du film "Quand Harry rencontre Sally" et sa femme ont été retrouvés morts ce dimanche 14 décembre à son domicile de Los Angeles.
L'acteur et réalisateur Rob Reiner, connu pour les films Quand Harry Rencontre Sally, Misery et Princess Bride, a été retrouvé mort à son domicile de Los Angeles ce dimanche 14 décembre. Son épouse, Michele, est également décédée. Pour l'heure, les circonstances du décès sont troubles, mais une enquête pour homicide a été ouverte par la police de Los Angeles. Le fils du couple, Nick Reiner, est actuellement interrogé par les autorités.
Rob et Michele Reiner ont été retrouvé par les secours et la police dimanche après-midi. Si leur identité n'a pas été immédiatement confirmée, un communiqué de presse de la famille est venu confirmer la mort des deux époux : "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de Michele et Rob Reiner", ont fait savoir leurs proches auprès de Variety, demandant que leur intimité soit respectée dans ce moment douloureux.
Selon les informations du tabloïd TMC, qui cite des sources proches de l'enquête, les deux victimes présenteraient des lacérations compatibles à des coups de couteau. Plusieurs sources proches de l'enquête ont fait savoir à des médias américains, comme People, que le fils de Rob Reiner et Michele Reiner est considéré comme une personne clé dans cette enquête. Scénariste de 32 ans, il avait évoqué par le passé un long combat contre la toxicomanie en 2016, ainsi que des périodes de grandes précarités. Il est actuellement interrogé par la police, mais n'a pas été arrêté pour le double meurtre.
Un réalisateur reconnu et admiré
Rob Reiner, 74 ans, s'est illustré durant toute sa carrière à plusieurs postes clés : connu comme réalisateur, il a également été acteur, producteur et scénariste. Il a débuté sa carrière comme comédien dans les années 1970 à la télévision dans la sitcom All in the family, avant de réaliser son premier film, Spinal Tap, en 1984. Il a également signé Quand Harry rencontre Sally, classique de la comédie romantique encore aujourd'hui. C'est d'ailleurs sur le tournage de celui-ci, en 1989, qu'il avait rencontré son épouse, Michele Singer Reiner, photographe. On lui doit également l'adaptation de Misery, roman de Stephen King, ou le film Princess Bride.
Rob Reiner avait également été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Des hommes d'honneur, et à plusieurs Golden Globes pour différentes réalisations.En tant qu'acteur, on l'a vu dans le rôle récurrent du père de Jess dans la série New Girl ou dans Le Loup de Wall Street. Il est également apparu très récemment dans la série The Bear.
09:30 - Dans quelles circonstances ont été retrouvés Rob Reiner et sa femme ?
Une enquête pour homicide a été ouverte par la police de Los Angeles ce dimanche. Ce sont d'abord les secours qui ont été appelés pour intervention médicale chez les Reiner aux alentours de 16 heures, heure locale, le 14 décembre. Sur place, les secours ont découvert les corps sans vie du réalisateur de 78 ans et de son épouse de 68 ans, probablement tués par arme blanche selon les premières informations. L'identité du couple a été confirmé quelques heures plus tard par les autorités, alors que la famille de Rob Reiner annonçait son décès dans les médias.
09:06 - Quand Nick Reiner évoquait son addiction
Nick Reiner est un personnage clé pour comprendre les morts suspectes de Rob et Michele Reiner. Il est actuellement interrogé par la police, mais n'a pas été arrêté, et il n'a pas encore été confirmé par les autorités qu'il est suspecté pour la mort du réalisateur et de son épouse. En 2016, Nick Reiner avait évoqué son combat contre l'addiction à la drogue dans les colonnes du magazine People, qui avait débuté dans son adolescence. Depuis l'âge de 15 ans environ, il a entamé plusieurs séjours en centre de désintoxication, mais il a connu des périodes où il s'est éloigné de ses proches et a vécu dans la rue. "Maintenant, je suis rentré à la maison depuis un long moment, et je me suis habitué à vivre de nouveau à Los Angeles entouré de ma famille", disait-il alors à l'époque, dans des propos rapportés par le magazine américain.
08:45 - Le fils de Rob et Michele Reiner interrogé par la police
L'une des personnes clés dans l'enquête autour de la mort de Rob et Michele Reiner est leur fils, Nick Reiner. Âgé de 32 ans, il est scénariste et a vécu des moments de grandes précarités, souffrant également de toxicomanie, selon plusieurs médias américains. Le magazine People assure ce matin qu'il est considéré comme le principal suspect par plusieurs sources proches de la famille de Rob Reiner. La police américaine serait actuellement en train de l'interroger, mais aucune arrestation n'a encore eu lieu. Les autorités n'ont, en revanche, pas confirmé que Nick Reiner était suspecté.