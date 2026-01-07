Bernard d'Ormale : "Je l'admire toujours", le dernier mari de Brigitte Bardot lui rend hommage

Ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, Bernard d'Ormale était le dernier compagnon de vie de l'actrice, décédée le 28 décembre dernier.

Les amours de Brigitte Bardot ont toujours fasciné la presse et fait l'objet d'une très forte médiatisation. L'ancienne actrice, décédée le 28 décembre à l'âge de 91 ans, avait fréquenté de nombreuses personnalités, parmi lesquelles Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Sami Frey, Nino Ferrer, Serge Gainsbourg, ou encore Warren Beatty. Parmi ses époux, on compte le cinéaste Roger Vadim (de 1952 à 1956), l'acteur Jacques Charrier (de 1959 à 1963), ou encore l'homme d'affaires Gunter Sachs (de 1966 à 1969).

En quatrième et dernière noce, Brigitte Bardot a épousé Bernard d'Ormale, industriel et conseiller de Jean-Marie Le Pen. Elle le rencontre en 1992, au cours d'un dîner organisé à Saint-Tropez. Elle décrira dans son autobiographie Initiales BB un "coup de foudre mutuel". Les deux amoureux se disent "oui" le 16 août 1992. Ils ne se sont jamais séparés depuis et Bernard d'Ormale a été aux côtés de la star dans les derniers instants de sa vie. En 2020, il s'amusait d'avoir été "le mari qui a résisté le plus longtemps" auprès de France 3.

Chez Bernard d'Ormale, une admiration pour Brigitte Bardot

"Pour moi cela parait soudain bien vide ici, sans elle", a confié Bernard d'Ormale au micro de Paris-Match, quelques jours après son décès. L'ancien industriel, aujourd'hui âgé de 84 ans, a également révélé qu'il "admire toujours" son épouse. "C'était fascinant de voir son courage et sa détermination pour essayer d'obtenir des résultats" dans la cause animale. "Vous savez, j'ai partagé sa vie pendant trente ans et appris beaucoup de choses avec Brigitte, j'ai non seulement appris à mieux connaître les femmes, mais j'ai aussi appris à être révolté par ce que subissent les animaux dans le monde entier, et notamment en France", a-t-il ajouté.

Interrogé sur le fait de rendre un hommage national à Brigitte Bardot, Bernard d'Ormale rétorque que ce n'est pas ce que son épouse aurait souhaité. "En guise d'hommage national, ils n'ont qu'à créer un secrétariat d'État à la cause animale et mettre fin à cette horreur qu'est l'hippophagie. C'est ce que Brigitte a réclamé toute sa vie, c'est qu'elle aurait voulu plutôt qu'un hommage et c'est ce que nous souhaitons pour elle."

Bernard d'Ormale était à ses côtés dans les derniers instants et "l'a accompagnée jusqu'au bout", révélait Bruno Jacquelin, directeur presse et relations publiques de la Fondation Brigitte Bardot, sur le plateau de BFM TV dans des propos rapportés par Gala. "Il l'entendait respirer normalement, et puis, à 5h50 elle lui a dit tout doucement ce petit mot d'amour qui est "pioupiou". Et c'était fini."