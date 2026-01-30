Décès de Catherine O'Hara : de quoi est morte l'actrice de "Maman, j'ai raté l'avion !"

Catherine O'Hara est morte ce vendredi 30 janvier 2026. Elle était âgée de 71 ans.

Célèbre pour ses rôles dans Maman, j'ai raté l'avion !, Schitt's Creek ou encore Best in show, Catherine O'Hara s'est éteinte ce vendredi 30 janvier 2026, rapporte TMZ. Beaucoup se souviendront surtout d'elle comme l'actrice qui avait prêté ses traits à la mère de Macaulay Culkin, dans les deux premiers films Maman, j'ai raté l'avion. Pour l'heure, on ignore toutefois la cause exacte de son décès. Avant sa mort, survenue à son domicile de Los Angeles, Catherine O'Hara souffrait cependant d'une maladie dont on ignore le diagnostic précis. Elle était âgée de 71 ans.

Née le 4 mars 1954 à Toronto, dans une famille d'origine irlandaise, l'actrice américano-canadienne avait débuté sa carrière en 1974, à tout juste 20 ans. À l'époque, elle jouait avec la troupe d'improvisation The Second City. Troupe avec laquelle elle avait créé l'émission à sketches Second City Television.

Catherine O'Hara, une actrice, mais aussi une voix

Mais c'est finalement en interprétant Gail dans After Hours de Martin Scorsese (1985), Delia Deetz dans Beetlejuice de Tim Burton (1988), et bien sûr la mère du personnage principal de Maman, j'ai raté l'avion ! (1990) et Maman, j'ai encore raté l'avion ! (1992) que Catherine O'Hara était parvenue à asseoir définitivement sa notoriété internationale.

Catherine O'Hara aura aussi prêté sa voix dans de nombreux films devenus culte, comme L'Étrange Noël de monsieur Jack, Chicken Little, Frère des ours 2 ou encore La Famille Addams. Également connue à travers la petite lucarne, elle restera pour de nombreux téléspectateurs Moira Rose, dans la sitcom Bienvenue à Schitt's Creek, où elle interprétait l'ex-riche femme au foyer devenue pauvre. Un rôle pour lequel elle aura obtenu plusieurs récompenses : un Emmy Award et un Golden Globe. Dernièrement, elle était apparue dans les séries The Last of Us et Studio, série pour laquelle elle a également été nommée aux Emmy Awards.

Catherine O'Hara était mariée depuis de nombreuses années à Bo Welch, chef décorateur rencontré sur le tournage de Beetlejuice, en 1988. Elle l'avait épousé en 1992 avant d'avoir deux fils avec lui : Matthew (1994) et Luke (1997).