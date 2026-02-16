Mort de Robert Duvall : "Bob s'est éteint à la maison"... Le message bouleversant de sa femme
L'acteur américain Robert Duvall, vu dans "Le Parrain" et "Apocalypse Now", est décédé dimanche 15 février. L'information n'a été révélée que ce lundi. Il était âgé de 95 ans.
Robert Duvall, acteur américain connu pour ses rôles dans Apocalypse Now et Le Parrain est décédé à l'âge de 95 ans, a-t-on appris ce lundi 16 février 2026. C'est son épouse, Luciana Duvall, qui a annoncé la triste nouvelle dans une publication Facebook : "Bob s'est éteint paisiblement à la maison, entouré d'amour et de confort. Pour le monde entier, il était un acteur oscarisé, un réalisateur, un conteur. Pour moi, il était tout, tout simplement. Sa passion pour son art était uniquement égalée par son profond amour des personnages, d'un bon repas et de la justice." Et d'ajouter : "Bob se donnait à fond pour chacun de ses personnages et pour la vérité humaine qu'ils représentaient. Il a laissé quelque chose d'éternel et d'inoubliable à nous tous. Merci pour les années de soutien que vous lui avez témoigné et de nous laisser du temps et de l'intimité pour célébrer les souvenirs qu'il laisse derrière lui." Les causes de son décès n'ont pas été explicitées, et on ne lui connaissait pas de maladie.
Après sa mort, Robert Duval laisse une incroyable filmographie
Eternel second rôle du cinéma américain, Robert Duvall laisse derrière lui une immense carrière, ponctuée de nombreux classiques du cinéma. On a pu le voir dans Mash de Robert Altman, THX 1138 de George Lucas et Joe Kidd, puis dans La Légende de Jesse James (1972) et Conversation secrète (1974) de Francis Ford Coppola face à Gene Hackman. Parmi ses grands rôles, on peut également citer Main basse sur la télévision en 1976.
Il avait décroché l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans le film Tendre Bonheur au début des années 1980, pour son incarnation d'un chanteur de country alcoolique. Il a également incarné le personnage de Tom Hagen dans les deux premiers épisodes du Parrain de Francis Ford Coppola, aux côtés d'Al Pacino. Il avait également joué sous la direction du cinéaste américain dans Apocalypse Now, où il jouait le lieutenant colonel Bill Kilgore, face à Martin Sheen et Marlon Brando. C'est lui qui prononce la célèbre réplique "J’adore l’odeur du napalm au petit matin". Parmi ses rôles les plus marquants, on compte également Jours de tonnerre avec Tom Cruise, Chute libre avec Michael Douglas, Phénomène avec John Travolta, et plus récemment Crazy Heart (2009), Les Veuves (2018) et Le Haut du panier (2022). Sa carrière s'étend de 1962 à 2022.
20:27 - Robert Duvall marié à quatre reprises
L'acteur décédé dimanche aura été marié quatre fois au cours de sa longue vie. En 1964, c'est tout d'abord avec Barbara Benjamin qu'il se lie. Une union qui se terminera en 1975. Ils s'étaient rencontrés pendant le tournage de To Kill a Mockingbird. Il épouse en seconde noce l'actrice Gail Youngs en 1982. Mais ils divorcent en 1986. De 1991 à 1995, Robert Duvall a été marié avec la danseuse Sharon Brophy. Après près de dix ans de vie commune, il épouse en 2005 Luciana Pedraza, de 41 ans sa cadette. Ils s'étaient rencontrés en 1997 sur le tournage d'Assassination Tango. Ils seront restés mariés jusqu'à sa mort, en 2026.
20:05 - Robert Duvall nommé de nombreuses fois aux Oscars
Récompensé de l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Tendre Bonheur, Robert Duvall a été nommé six autres fois aux Oscars : en 1972, pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans Le Parrain, en 1979, pour celui de meilleur acteur dans un second rôle dans Apocalypse Now, en 1980, pour meilleur acteur dans The Great Santini, en 1997, pour le meilleur acteur dans Le Prédicateur, en 1998 pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans Préjudice, et en 2015, pour le prix meilleur acteur dans un second rôle dans Le Juge.
19:48 - Golden Globes, Oscar.. Ces récompenses remportées par Robert Duvall
Acteur à la carrière particulièrement longue, Robert Duvall aura reçu plusieurs récompenses. En 1980, c'est pour son rôle dans Apocalypse Now qu'il avait reçu le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle. Quatre ans plus tard, en 1984, il avait reçu l'Oscar du meilleur acteur pour le film Tendre Bonheur. Robert Duvall avait reçu le prix Lifetime Achievement Award, que l'on peut traduire par "Accomplissement d'une vie" au Houston film Critics Society Awards, en 2013. Enfin, en 2014, le festival du films de Hollywood lui avait remis le prix du meilleur acteur pour Le Juge.
19:30 - Robert Duvall est décédé à 95 ans
L'acteur américain Robert Duvall, connu pour ses rôles dans Apocalypse Now et deux épisodes du Parrain, est décédé à l'âge de 95 ans, a-t-on appris ce lundi 16 février par un message publié par son épouse sur Facebook. On ne lui connaissait pas de maladie, et les causes de son décès n'ont pas été explicitées.
Robert Duvall est mort dimanche 15 février 2026. Sa veuve a annoncé la nouvelle lundi. On ignore s'il souffrait d'une maladie spécifique qui pourrait être la raison de sa mort. Notons toutefois que l'acteur américain était déjà âgé de 95 ans. Il laisse derrière lui une incroyable filmographie, de part sa longévité (1962-2022), mais aussi du fait d'un beau nombre de grands classiques dans lesquels il a joué.