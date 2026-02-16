Mort de Robert Duvall : "Bob s'est éteint à la maison"... Le message bouleversant de sa femme

L'acteur américain Robert Duvall, vu dans "Le Parrain" et "Apocalypse Now", est décédé dimanche 15 février. L'information n'a été révélée que ce lundi. Il était âgé de 95 ans.

Robert Duvall, acteur américain connu pour ses rôles dans Apocalypse Now et Le Parrain est décédé à l'âge de 95 ans, a-t-on appris ce lundi 16 février 2026. C'est son épouse, Luciana Duvall, qui a annoncé la triste nouvelle dans une publication Facebook : "Bob s'est éteint paisiblement à la maison, entouré d'amour et de confort. Pour le monde entier, il était un acteur oscarisé, un réalisateur, un conteur. Pour moi, il était tout, tout simplement. Sa passion pour son art était uniquement égalée par son profond amour des personnages, d'un bon repas et de la justice." Et d'ajouter : "Bob se donnait à fond pour chacun de ses personnages et pour la vérité humaine qu'ils représentaient. Il a laissé quelque chose d'éternel et d'inoubliable à nous tous. Merci pour les années de soutien que vous lui avez témoigné et de nous laisser du temps et de l'intimité pour célébrer les souvenirs qu'il laisse derrière lui." Les causes de son décès n'ont pas été explicitées, et on ne lui connaissait pas de maladie.

Après sa mort, Robert Duval laisse une incroyable filmographie

Eternel second rôle du cinéma américain, Robert Duvall laisse derrière lui une immense carrière, ponctuée de nombreux classiques du cinéma. On a pu le voir dans Mash de Robert Altman, THX 1138 de George Lucas et Joe Kidd, puis dans La Légende de Jesse James (1972) et Conversation secrète (1974) de Francis Ford Coppola face à Gene Hackman. Parmi ses grands rôles, on peut également citer Main basse sur la télévision en 1976.

Il avait décroché l'Oscar du Meilleur acteur pour son rôle dans le film Tendre Bonheur au début des années 1980, pour son incarnation d'un chanteur de country alcoolique. Il a également incarné le personnage de Tom Hagen dans les deux premiers épisodes du Parrain de Francis Ford Coppola, aux côtés d'Al Pacino. Il avait également joué sous la direction du cinéaste américain dans Apocalypse Now, où il jouait le lieutenant colonel Bill Kilgore, face à Martin Sheen et Marlon Brando. C'est lui qui prononce la célèbre réplique "J’adore l’odeur du napalm au petit matin". Parmi ses rôles les plus marquants, on compte également Jours de tonnerre avec Tom Cruise, Chute libre avec Michael Douglas, Phénomène avec John Travolta, et plus récemment Crazy Heart (2009), Les Veuves (2018) et Le Haut du panier (2022). Sa carrière s'étend de 1962 à 2022.