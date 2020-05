A force d'insister, les fans qui ont fait vivre le hashtag #ReleaseTheSnyderCut ont fini par obtenir gain de cause. Une version de Justice League plus proche de ce que le réalisateur avait en tête est désormais prévue pour 2021.

[Mis à jour le 25 mai 2020 à 15h11] Sorti en novembre 2017, le film de Justice League devait permettre à Warner Bros de donner du galbe à son univers super-héroïque partagé après Man of Steel et Batman v Superman : l'aube de la Justice. Le blockbuster a cependant eu une gestation compliquée : son réalisateur, Zack Snyder (Watchmen, 300) a dû quitter le projet suite au suicide de sa fille. Le projet avait finalement été repris par Joss Whedon (Avengers) mais le produit final avait beaucoup déçu à la fois la critique et les fans qui, depuis, n'ont eu de cesse de réclamer la version du film telle que Snyder l'avait imaginé. La campagne #ReleaseTheSnyderCut sur les réseaux sociaux était portée par les fans mais aussi relayée par Zack Snyder lui-même ainsi que Jason Momoa (Aquaman), Ben Affleck (Batman) ou encore Gal Gadot (Wonder Woman). Près de trois ans plus tard, le 20 mai 2020, Zack Snyder a officialisé la mise en chantier de la fameuse Snyder Cut de Justice League.

Celle-ci trouvera refuge sur le service de streaming de Warner Bros. Intitulé HBO Max, ce service débarque aux Etats-Unis le 27 mai 2020 mais n'a pas encore de date de lancement en France. La Snyder Cut de Justice League est, à l'heure actuelle, datée pour 2021 sans plus de précision. Dans les colonnes du Hollywood Reporter, Zack Snyder promet que cette nouvelle version "sera quelque chose de complètement nouveau [...] Vous avez probablement vu un quart de ce que j'ai fait". Le magazine américain précise par ailleurs que Warner Bros. investit massivement dans ce projet de réédition puisque le studio a alloué entre 20 et 30 millions de dollars à "Zack Snyder's Justice League". L'objectif est de proposer un nouveau montage basé sur de nombreuses scènes inachevées, ce qui implique un retour du film en post-production et sur le banc de montage pour un nouveau découpage, de nouvelles musiques et de nouveaux effets spéciaux. En attendant de révéler sa véritable vision de Justice League, Zack Snyder a souhaité remercier dans le communiqué publié par Warner Media "tous ceux impliqués dans le mouvement du SnyderCut d'avoir aidé à le concrétiser".

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Synopsis - Après les événements survenus dans Batman v Superman : L'aube de la Justice, Bruce Wayne (Batman) et Diana Prince (Wonder Woman) forment autour d'eux une équipe de super-héros. Privés de l'aide de Superman mais aidés de Cyborg, Flash et Aquaman, ils espèrent sauver la Terre d'une nouvelle menace apocalyptique en la personne de Steppenwolf, dieu que l'on surnomme la Fin des Mondes.