Le "Superman" de James Gunn se dévoile enfin dans une première bande-annonce épique.

Alors que l'on sent une lassitude du public pour les films de super-héros (les Marvel ne font plus déplacer les foules comme pouvaient le faire les Avengers), DC Comics entame sa mue en 2025. James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie (de l'égérie Marvel donc) a la lourde tâche de ressusciter le studio qui a pu nous apporter des itérations de Batman ou Wonder Woman.

Cette résurrection débute avec Superman, réalisé et écrit par Gunn. Le kryptonien Clark Kent reprend du service dans un nouveau film, dont la bande-annonce a été dévoilée le 19 décembre 2024. Pas d'origin-story au programme, mais une réflexion sur l'équilibre entre sa vie de super-héros et sa vie humaine. Au programme de ces premières images : un Superman vaincu (!), des explosions, un premier aperçu de Loïs, Lex Luthor, le chien Krypto mais aussi les autres super-villains DC que le héros s'apprête à affronter, comme Hawkgirl, Mister Terrific ou Guy Gardner.

Succédant à Henry Cavill et Christopher Reeves, c'est l'acteur David Corenswet, vu sur Netflix dans Hollywood et The Politician, et au cinéma dans Twisters et Pearl, qui enfile le costume bleu et rouge du Kryptonien. Rachel Brosnahan, qui avait remporté le Golden Globe de la meilleure actrice pour La fabuleuse Madame Maisel, lui donne la réplique en tant que Loïs Lane. Nicholas Hoult (Lex Luthor), Nathan Fillion (Green Lantern) et Wendell Pierce (Perry White) sont également au casting du film, dont la sortie cinéma est prévue pour le 9 juillet 2025.

Superman est le prochain film qui mettra en scène Clark Kent. Réalisé par James Gunn, sa date de sortie est annoncée pour le 9 juillet 2025, dans les salles de cinéma française.

Qui est l'acteur qui joue Clark Kent dans Superman ?

David Corenswet a été choisi pour incarner le rôle-titre de Superman. Il s'est fait connaître plus particulièrement sur Netflix. Il était en effet à l'affiche des séries Hollywood et The Politician, créées par Ryan Murphy. On l'a également vu au cinéma dans Twisters et Pearl. L'acteur, qui fêtera ses 32 ans à la sortie du film, décroche ainsi son premier rôle d'envergure au cinéma et peut se targuer d'être le nouvel interprète de Superman.

